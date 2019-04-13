Украинец Михайлюк не поможет Детройту в плей-офф НБА
13:20, 13 апреля 2019Другое
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Украинский баскетболист выбыл до конца сезона.
Святослав Михайлюк / twitter.com/Lakers
Атакующий защитник «Детройт Пистонс» украинец Святослав Михайлюк не поможет своей команде в плей-офф НБА, сообщает The Detroit News.
21-летний баскетболист перенес операцию на левом указательном пальце и сможет полноценно после нее восстановиться только после завершения сезона.
Напомним, Михайлюк проводит дебютный сезон в НБА, приняв участие в 42 матчах, в которых он набирал в среднем 3,2 очка за 10,5 минут игрового времени.
Ранее главный тренер «Детройта» заявил, что в клубе очень ценят украинского игрока.
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