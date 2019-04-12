Киев-Баскет стал первым финалистом плей-офф Суперлиги

Столичная команда со счетом 3:1 в серии обыграла «Запорожье».

«Киев-Баскет» одержал третью победу над «Запорожьем» и вышел в финал плей-офф Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 89:81.

Несмотря на то, что стартовая четверть осталась за гостями, уже во втором игровом отрезке команда Евгения Мурзина сумела настигнуть соперников и выйти вперед – 52:47.

В начале второй половины матча запорожская команда активизировалась и отыграла 6 очков, вернув себе преимущество в счете. Исход поединка решился в финальной четверти. На самом старте последней десятиминутки гости пропустили рывок – 10:2, после чего догнать оппонентов уже не смогли, проиграв 81:89.

Самым результативным игроком встречи стал Морис Крик из «Киев-Баскета», записавший в актив 17 пунктов и сделавший 5 передач.

В финале киевляне сыграют против «Днепра» или «Химика», которые проведут четвертый полуфинальный матч в субботу, 13 апреля. По итогам трех встреч лидирует «Химик» со счетом 2:1.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал:

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)

«Киев-Баскет»: Горобченко (6), Крик (17 + 5 передач), Крутоус (15 + 2 блок-шота), Нванкво (13 + 7 подборов), Челован (4) – старт; Латкович (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Петров (9 + 10 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Луценко (7), Сандул (6 + 5 подборов + 2 блок-шота), Носков (3).

«Запорожье»: Холтон (14 + 5 передач + 3 перехвата), Овдеенко (9), Трент (15 + 5 подборов + 6 передач), Хилл (10 + 4 передачи), Буц (8) – старт; Шевченко (12), Прессли (8 + 9 подборов), Кондраков (5 + 5 перехватов), Мироненко, Титов.

Счет в серии: 3:1