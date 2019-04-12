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Вашингтон одолел Каролину, Калгари выиграл у Колорадо в Кубке Стэнли

10:55, 12 апреля 2019
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"Вашингтон" - "Каролина" / REUTERS

«Вашингтон» – «Каролина» – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 Бэкстрем (Карлсон, Орпик), 9:58, 2:0 Бэкстрем (Кузнецов, Карлсон), 13:10, ГБ, 3:0 Овечкин (Уилсон, Карлсон), 18:05, ГБ, 3:1 Свечников (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07, 3:2 Свечников (Валлмарк, Фольк), 47:26, 4:2 Эллер (п.в.), 59:23

Вратари: Холтби – Мразек

Серия - 1:0

«Бостон» – «Торонто» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 Бержерон (Маршан, Краг), 9:31, ГБ, 1:1 Марнер (Маззин, Таварес), 16:44, 1:2 Марнер (буллит), 22:47, ГМ, 1:3 Нюландер (Кадри, Марло), 38:25, 1:4 Таварес (п.в.), 58:41

Вратари: Раск – Андерсен

Серия - 0:1

«Калгари» – «Колорадо» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Манджапане, 34:25, 2:0 Ткачук (Джордано, Линдхольм ), 38:58 ГБ, 3:0 Баклунд (Беннетт, Андерссон), 57:01 ГБ, 4:0 Ткачук (Смит), 57:15 ПВ

Вратари: Смит – Грубауэр 

Серия - 1:0

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли