Вашингтон одолел Каролину, Калгари выиграл у Колорадо в Кубке Стэнли

Дубль Марнера помог «Торонто» повести в серии с «Бостоном».

В ночь на пятницу состоялись три матча первого раунда плей-офф НХЛ - Кубка Стэнли. О их результатах сообщает сайт лиги. «Вашингтон» – «Каролина» – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) Шайбы: 1:0 Бэкстрем (Карлсон, Орпик), 9:58, 2:0 Бэкстрем (Кузнецов, Карлсон), 13:10, ГБ, 3:0 Овечкин (Уилсон, Карлсон), 18:05, ГБ, 3:1 Свечников (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07, 3:2 Свечников (Валлмарк, Фольк), 47:26, 4:2 Эллер (п.в.), 59:23 Вратари: Холтби – Мразек Серия - 1:0 «Бостон» – «Торонто» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 Бержерон (Маршан, Краг), 9:31, ГБ, 1:1 Марнер (Маззин, Таварес), 16:44, 1:2 Марнер (буллит), 22:47, ГМ, 1:3 Нюландер (Кадри, Марло), 38:25, 1:4 Таварес (п.в.), 58:41 Вратари: Раск – Андерсен Серия - 0:1 «Калгари» – «Колорадо» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 Манджапане, 34:25, 2:0 Ткачук (Джордано, Линдхольм ), 38:58 ГБ, 3:0 Баклунд (Беннетт, Андерссон), 57:01 ГБ, 4:0 Ткачук (Смит), 57:15 ПВ Вратари: Смит – Грубауэр Серия - 1:0

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