Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP в Тайване
13:12, 11 апреля 2019Другое
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Украинец в двух сетах обыграл француза Максима Женвье.
Сергей Стаховский / btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно прошел стадию 1/8 финала турнира серии ATP в Тайбэе (Тайвань). Украинец в двух сетах справился с французом Максимом Женвье, потратив на победу 1 час и 18 минут.
Первый сет Стаховский выиграл в борьбе со счетом 7:5, а во втором взял верх над французом со счетом 6:4, сообщает Большой теннис Украины.
Отметим, что Стаховский в конце марта уже играл против Женвье на турнире в Сен-Брие, уступив французу в первом раунде.
В 1/4 финала украинец ожидает победителя пары между поляком Камилом Майхржаком и Ито Тацумой из Японии.
ATP. Тайбэй (Тайвань). 1/4 финала.
Сергей Стаховский (Украина) — Максим Женвье (Франция) 2:0 (7:5, 6:4)
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