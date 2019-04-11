Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP в Тайване

Украинец в двух сетах обыграл француза Максима Женвье.

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно прошел стадию 1/8 финала турнира серии ATP в Тайбэе (Тайвань). Украинец в двух сетах справился с французом Максимом Женвье, потратив на победу 1 час и 18 минут.

Первый сет Стаховский выиграл в борьбе со счетом 7:5, а во втором взял верх над французом со счетом 6:4, сообщает Большой теннис Украины.

Отметим, что Стаховский в конце марта уже играл против Женвье на турнире в Сен-Брие, уступив французу в первом раунде.

В 1/4 финала украинец ожидает победителя пары между поляком Камилом Майхржаком и Ито Тацумой из Японии.

ATP. Тайбэй (Тайвань). 1/4 финала.

Сергей Стаховский (Украина) — Максим Женвье (Франция) 2:0 (7:5, 6:4)