Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
12:15, 11 апреля 2019Другое
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Победителем регулярного чемпионата стал «Милуоки Бакс».
"Лос-Анджелес Клипперс" и "Юта Джаз" вошли в раунд плей-офф НБА / REUTERS
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Восточная конференция:
«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс»,
«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик»,
Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс»,
«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс».
Западная конференция:
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс».
«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Сперс»,
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер»,
«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз».
Победителем регулярного чемпионата и Восточной конференции стал «Милуоки Бакс», который выиграл 60 встреч в 82-х матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57-25 финишировал «Голден Стэйт».
Напомним, что именно «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.
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