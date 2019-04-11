Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

Победителем регулярного чемпионата стал «Милуоки Бакс».

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Восточная конференция: «Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс», «Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик», Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс». Западная конференция: «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс». «Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Сперс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз». Победителем регулярного чемпионата и Восточной конференции стал «Милуоки Бакс», который выиграл 60 встреч в 82-х матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57-25 финишировал «Голден Стэйт». Напомним, что именно «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.

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