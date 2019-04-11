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Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

12:15, 11 апреля 2019
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&quot;Лос-Анджелес Клипперс&quot; и &quot;Юта Джаз&quot; вошли в раунд плей-офф НБА / REUTERS

Восточная конференция:

«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс», 

«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик», 

Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс», 

«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс».

Западная конференция:

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс». 

«Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Сперс», 

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер», 

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз».

Победителем регулярного чемпионата и Восточной конференции стал «Милуоки Бакс», который выиграл 60 встреч в 82-х матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57-25 финишировал «Голден Стэйт».

Напомним, что именно «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.

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Теги: #НБА