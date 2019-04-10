Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по вольной борьбе

Александр Хоцяновский и Василий Шуптар принесли Украине по бронзовой медали.

Украинские борцы завоевали две медали в три первые дня чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы.

Борец вольного стиля Александр Хоцяновский (категория до 125 кг) завоевал свою вторую в карьере медаль ЧЕ, к бронзе-2013 прибавив бронзу турнира в Бухаресте. Свои выступления украинец начал с уверенной победы над бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих греком Йоаннисом Кардиотакисом (10:0). После этого была встреча с уроженцем России немецким борцом Ником Матухиным и победа со счетом 5:1.

Читайте такжеСборная Украины в сильнейшем составе стартует на чемпионате Европы по борьбе

В полуфинале Хоцяновскому попался непростой соперник – грузин Гено Петраишвили, который дважды становился призером чемпионата мира, побеждал на чемпионате Европы, а также увозил бронзу с Европейских и Олимпийских игр. Украинец вел в счете, но на последних минутах дал сопернику возможность сравнять счет – 2:2, при этом грузин получил еще один балл из-за того, что судьи не удовлетворили челлендж.

В бронзовом финале соперником Хоцяновского стал двукратный призер чемпионата Европы поляк Роберт Баран и украинец одержал победу – 3:2.

Еще одну бронзу для сборной Украины завоевал борец вольного стиля Василий Шуптар (категория до 65 кг). Украинец последовательно справился с испанцем Хуаном-Пабло Гонсалесом Креспо и итальянцем Абдельлатифом Мансуром.

Уступив в полуфинале турецкому борцу Селяхаттину Киличаллянну, Шуптар в схватке за третье место взял верх над представителем Польши Кшиштофом Бьенковски.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 8-го по 14 апреля.