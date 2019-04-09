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Сборная Украины в сильнейшем составе стартует на чемпионате Европы по борьбе

16:38, 09 апреля 2019
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Алла Черкасова выиграла чемпионат мира по борьбе в 2018 году / 24tv.ua

Вольная борьба: Тарас Маркович (57 кг), Владимир Буруков (до 61 кг), Василий Шуптар (до 65 кг), Семен Радулов (до 70 кг), Василий Михайлов (до 74 кг), Алексей Доманицкий (до 79 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Богдан Грицай (до 92 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Лилия Горишная (до 53 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Татьяна Кит (до 57 кг), Ангелина Лысак (до 59 кг), Илона Прокопевнюк (до 62 кг), Елена Кремзер (до 65 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алина Бережная (до 72 кг), Алла Белинская (до 76 кг).

Греко-римська борьба: Владислав Коростелев (до 55 кг), Ленур Темиров (до 60 кг), Нарсуллах Насибов (до 63 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Дмитрий Пинков (до 72 кг), Николай Дараган (до 77 кг), Ярослав Фильчаков (до 82 кг), Жан Беленюк (до 87 кг), Николай Крысов (до 97 кг), Александр Чернецкий (до 130 кг).

Соревнования пройдут с 8-го по 14 апреля в Бухаресте, в спортивном комплексе "Sala Polivalenta".

Стоит отметить, что на прошлом чемпионате Европы-2018 сборная Украины завоевала две медали - обе бронзовые. 

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Теги: #греко-римская борьба#вольная борьба