Сборная Украины в сильнейшем составе стартует на чемпионате Европы по борьбе

За национальную команду выступит чемпионка мира-2018 Алла Черкасова и призер Олимпийских игр, чемпион мира-2015 Жан Беленюк.

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по трем видам борьбы: вольной, греко-римской и женской. Об этом сообщает Xsport.

Вольная борьба: Тарас Маркович (57 кг), Владимир Буруков (до 61 кг), Василий Шуптар (до 65 кг), Семен Радулов (до 70 кг), Василий Михайлов (до 74 кг), Алексей Доманицкий (до 79 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Богдан Грицай (до 92 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Лилия Горишная (до 53 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Татьяна Кит (до 57 кг), Ангелина Лысак (до 59 кг), Илона Прокопевнюк (до 62 кг), Елена Кремзер (до 65 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алина Бережная (до 72 кг), Алла Белинская (до 76 кг).

Греко-римська борьба: Владислав Коростелев (до 55 кг), Ленур Темиров (до 60 кг), Нарсуллах Насибов (до 63 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Дмитрий Пинков (до 72 кг), Николай Дараган (до 77 кг), Ярослав Фильчаков (до 82 кг), Жан Беленюк (до 87 кг), Николай Крысов (до 97 кг), Александр Чернецкий (до 130 кг).

Соревнования пройдут с 8-го по 14 апреля в Бухаресте, в спортивном комплексе "Sala Polivalenta".

Стоит отметить, что на прошлом чемпионате Европы-2018 сборная Украины завоевала две медали - обе бронзовые.