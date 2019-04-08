Химик в овертайме одержал вторую победу в серии с Днепром в полуфинале Суперлиги

Южненцы на последней секунде спасли игру, а затем победили.

Южненский «Химик» в овертайме обыграл «Днепр» во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги со счетом 92:86. Об этом сообщает сайт ФБУ.

Практически на протяжении всего матча «Днепр» вел в счете, и даже за 4 минуты до конца третьей четверти преимущество команды Дениса Журавлева составляло 10 очков. Тем не менее, за оставшееся время «Химик» не только успел отыграться, но и выйти вперед благодаря точному трехочковому. Станислав Тимофеенко в следующей атаке своим дальним попаданием вернул преимущество «Днепру», но на последней секунде Кирилл Марченко сравнял счет и перевел его в овертайм.

В дополнительной пятиминутке уже «Химик» ушел в отрыв, а у «Днепра» окончательно сбился прицел – команда Журавлева за 5 минут набрала всего 2 очка.

Таким образом, «Химик» повел в серии со счетом 2:0 и южненцам для выхода в финал нужно выиграть еще один матч.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Химик» — «Днепр» 92:86 ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2). Счет в серии – 2:0

«Химик»: Эдвин (28 + 9 подборов), Рябчук (7), Войналович, Джонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Антипов (0 + 4 подбора) — старт; Сидоров (16), Павлов (16 + 9 подборов), Марченко (8).

«Днепр»: Мишула (16), Вильховецкий (3 + 5 передач), Шундель (16 + 6 подборов), Глебов (13 + 4 подбора), Тимофеенко (17) — старт; Фесенко (7 + 5 подборов), Закурдаев (9 + 5 подборов), Сизов (5), Кожемякин.