Донбасс обыграл Днепр и впервые повел в финальной серии УХЛ

Серия за золотые награды продолжается до четырех побед.

7 апреля на домашней арене херсонского «Днепра» состоялся третий поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между донецким «Донбассом» и «Днепром». "Донбасс" победил - 3:1 - и вышел вперед в серии - 2:1, которая идет до четырех побед. Напомним, что до этого поединка счет в серии был равным.

По традиции финальных матчей между «Донбассом» и «Днепром» первый период был безголевым для обеих команд, сообщает официальный сайт УХЛ. Клубы больше присматривались к друг другу и не спешили атаковать ворота противника.

Вторая двадцатиминутка хоть и подарила болельщикам массу опасных и ярких моментов, однако и тут клубы не смогли открыть счет и прошить голкиперов. К слову, именно надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко во многом обеспечила нули на табло по итогам первых двух периодов.

Прервать голевое молчание дончане смогли на самом старте третьего периода, когда сначала Юрий Сильницкий открыл счет в матче, а спустя две минуты Евгений Никифоров отправил шайбу точно между ног Олега Петрова и оформил неплохую заявку на победу в этом матче.

И хотя Андрей Жвачкин смог отыграть одну шайбу и сократить отставание «Днепра» до минимума, однако сравнять счет у "щук" не хватило сил. «Донбасс», в свою очередь, сумел воспользоваться пустыми воротами херсонцев на последних секундах встречи, и Евгений Никифоров оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча.

Таким образом эта победа позволяет команде Сергея Витера выйти вперёд в финале плей-офф Украинской хоккейной лиги. Следующий матч серии состоится 9 апреля.

«Днепр» – «Донбасс» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 Сильницкий (Пуголовкин - больш.), 40:24; 0:2 Никифоров (Захаров, Манукян), 42:42; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 51:24; 1:3 Никифоров (Манукян), 59:18

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) - Шулешов, Афанасьев - Пугачёв, Декало - Матусевич, Черемнов - Зык; Коваленко - Золотухин - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Матвиенко - Сирченко - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко (А), Гончаров - Игнатенко, Григорьев - Жовнир, Воронин - Александров; Пуголовкин - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Никифоров, Кирющенков - Разумов - Костиков, Мостовой - Карпенко - Денискин.