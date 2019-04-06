В НХЛ определились все участники плей-офф

"Коламбус" победил по буллитам "Рейнджерс" и стал последней командой, которая попала в плей-офф соревнований.

После завершения очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги стали известны все участники плей-офф. "Коламбус" одержал победу над "Рейнджерс" по буллитам и дополнил список коллективов, которые поведут борьбу за Кубок Стэнли. В итоге на Востоке в плей-офф вышли "Вашингтон", "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург", "Тампа-Бэй", "Бостон", "Торонто", "Каролина" и "Коламбус". На Западе в плей-офф пробились "Нэшвилл", "Виннипег", "Сент-Луис", "Калгари", "Сан-Хосе", "Вегас", "Колорадо" и "Даллас". Отметим, что точно известны лишь две пары 1-го раунда плей-офф: "Бостон" - "Торонто" и "Сан-Хосе" - "Вегас". Остальные пары выяснятся после окончания заключительного игрового дня, 6 апреля. Матчи 5 апреля Рейнджерс – Коламбус – 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 Крайдер (Зибанеджад) 21:47, 1:1 Дзингел (Фолиньо, Савар) 42:25, 1:2 Панарин (Савар) 54:27, 2:2 Бучневич (Зибанеджад, Строум) 59:53, 2:3 Панарин 65:00 Чикаго – Даллас – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Шайбы: 1:0 Кейн (Каджула) 16:45, 2:0 Кагун (Саад, Сибрук) 31:11, 3:0 Куниц (Кемпф) 33:06, 4:0 Строум (Густафссон, Дебринкэт) 37:51, 5:0 Куккук (Сибрук, Тэйвз) 40:44, 5:1 Л'Эсперанс (Сегин, А. Радулов) 47:18, 6:1 Кейн (Каджула, Кит) 56:11 Анахайм – Лос Анджелес – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Шайбы: 0:1 Амадио (Вагнер, Рой) 11:51, 1:1 Роуни (Джонс, Грант) 14:02, 2:1 Хольцер (Джонс) 30:38, 3:1 Спронг (Шор, Фаулер) 36:42, 4:1 Стил (Сильверберг, Фаулер) 48:34, 4:2 Грундстрем 54:57, 5:2 Сильвестерберг (Ракелль) 58:48

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