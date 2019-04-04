Донбасс победил Днепр и сравнял счет в финальной серии УХЛ

Судьба второй встречи оставалась неопределенной до последней минуты.

В Дружковке (Донецкая область) состоялся второй поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр". Действующий чемпион Украины "Донбасс" победил со счетом 3:1, сообщает официальный сайт УХЛ.

Первый период завершился без голов, и решающего преимущества хозяева достигли в конце второй 20-минутки. С интервалом всего в две минуты нападающий "Донбасса" Виктор Захаров оформил дубль, и команды ушли на второй перерыв при счете 2:0.

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В заключительном периоде счет долгое время не менялся, однако на 56-й минуте тот же Захаров оставил "Донбасс" в меньшинстве, и Кирилл Белоусов подарил "Днепру" надежду - 1:2.

Но на последней минуте уже "Донбасс" воспользовался преимуществом 5 в 3 и забросил решающую, третью шайбу в ворота соперников. 3:1 - победа "Донбасса".

Таким образом, "Донбасс" уверенно взял реванш у "Днепра" за поражение в первом матче серии. Счет в финальном противостоянии стал равным - 1:1. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Херсоне на "Фаворит-Арене". Начало матча - в 19.30.