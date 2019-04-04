Атланта украинца Леня обыграла Филадельфию, Вашингтон уступил Чикаго в НБА

"Миннесота" победила "Даллас".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень набрал 11 очков и сделал 3 подбора в матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии". Украинец провел на паркете 14 с половиной минут. "Атланта" выиграла со счетом 130:122. Святослав Михайлюк в матче "Детройт" – "Индиана" (89:108) участия не принял.

«Вашингтон» – «Чикаго» 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32)

«Вашингтон»: Портис (20 + 10 подборов), Брайант (20 + 12 подборов), Бил (19), Саторански (8), Браун мл. (6) - старт; Паркер (2), Деккер (14), Рэндл (11), МакРэй (14)

«Чикаго»: Лемон (24 + 8 передач), Харрисон (15), Лопес (12), Луваву-Кабарро (11), Селден (4) - старт; Фелисио (5 + 7 подборов), Сэмпсон (18 + 9 подборов), Арчидьяконо (11), Сэмпсон (4), Алкинс (11)

«Орландо» – «Нью-Йорк» 114:100 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26)

«Орландо»: Вучевич (29 + 13 подборов), Фурнье (19), Гордон (19 + 7 подборов), Айзек (6 + 9 подборов), Огастин (5 + 8 передач) - старт; Айвунду (2), Бирч (7), Картер-Уильямс (4), Росс (23)

«Нью-Йорк»: Хезонья (29 + 9 подборов + 6 фолов), Нокс (21), Мудиай (13 + 7 подборов + 10 передач), Робинсон (12 + 9 подборов), Дотсон (7) - старт; Элленсон (0), Корнет (6), Томас (4), Дженкинс (4), (4)

«Детройт» – «Индиана» 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30)

«Детройт»: Драммонд (28 + 19 подборов), Эллингтон (24), Джексон (16 - 5 потерь), Мэйкер (2), Браун (0) - старт; Луэр (0), Пачулия (0), Смит (3 + 7 передач), Гэллоуэй (6), Кеннард (10)

«Индиана»: Янг (21 + 8 подборов), Тернер (17), Богданович (17), Эванс (6), Джозеф (6 + 12 передач) - старт; Сабонис (15 + 13 подборов), Лиф (5), МакДермотт (14), Холидэй (7)

«Майами» – «Бостон» 102:112 (31:29, 18:24, 32:30, 21:29)

«Майами»: Уэйтерс (21), Адебайо (12 + 12 подборов), Драгич (11), Олиник (10), Ричардсон (7) - старт; Джонсон (2), Макгрудер (0), Уинслоу (4), Уайтсайд (18 + 15 подборов), Уэйд (17 + 7 подборов)

«Бостон»: Ирвинг (23), Хорфорд (21 + 8 подборов), Тейтум (16 + 7 подборов), Бэйнс (10 + 10 подборов), Смарт (8 + 4 перехватов) - старт; Оджолей (2), Тайс (0), Хэйворд (25 + 8 подборов), Розир (5), Уанамейкер (2)

«Бруклин» – «Торонто» 105:115 (22:34, 28:23, 28:33, 27:25)

«Бруклин»: Расселл (27 + 7 подборов), Аллен (12 + 9 подборов), Кэрролл (12), Куруч (11), Харрис (9 + 7 подборов) - старт; Дэвис (5), Дадли (5), Холлис-Джефферсон (4), Динуидди (14), Грэм (3), Леверт (3)

«Торонто»: Сиакам (28 + 10 подборов), Леонард (26 + 9 подборов), Лоури (10), Газоль (8 + 9 подборов + 4 перехватов), Грин (2) - старт; Пауэлл (4), Ибака (23 + 12 подборов), ВанВлит (7), Лин (2), Микс (5)

«Атланта» – «Филадельфия» 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)

«Атланта»: Янг (33 + 7 подборов + 12 передач), Коллинс (25 + 8 подборов), Хертер (15), Принс (13), Лень (14:26 минуты = 11 очков (2/2 двухочковых, 2/4 трехочковых, 1/2 штрафных, 3 подбора в защите, 4 фола, 1 потеря, 1 блок-шот) - старт; Бембри (17), Хамфрис (0), Дэвис (0), Адамс (2), Андерсон (10), Бэйзмор (4)

«Филадельфия»: Редик (30), Харрис (21 + 7 подборов), Батлер (16 + 7 подборов), Симмонс (15 + 15 подборов + 8 передач + 4 перехватов), Болден (13 + 10 подборов) - старт; Скотт (6), Эннис (3), Марьянович (8 + 8 подборов), Джонсон (4), МакКоннелл (6)

«Новый Орлеан» – «Шарлотт» 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32)

«Новый Орлеан»: Рэндл (34 + 11 подборов), Кларк (17), Уильямс (9), Окафор (8 + 7 подборов), Пэйтон (2 + 7 передач) - старт; Диалло (2), Вуд (8 + 9 подборов - 6 потерь), Джонсон (17), Хилл (6), Бертанс (6)

«Шарлотт»: Уокер (32 + 7 передач), Бэйкон (8), Бриджес (8), Бийомбо (7 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (5) - старт; Камински (21), Эрнангомес (0 + 7 подборов), Грэм (13), Монк (9), Лэмб (12)

«Даллас» – «Миннесота» 108:110 (27:32, 31:26, 21:31, 29:21)

«Даллас»: Дончич (27 + 12 подборов), Пауэлл (25 + 8 подборов), Брансон (9), Джексон (9), Новицки (9) - старт; Клебер (2), Межри (11), Берк (12), Харрис (4), Ли (0)

«Миннесота»: Таунс (28 + 13 подборов), Уиггинс (19 + 7 передач), Джонс (15), Шарич (14), Окоги (9) - старт; Толливер (0), Бэйтс-Диоп (5), Дженг (8), Бэйлесс (5), Рейнолдс (7)

«Денвер» – «Сан-Антонио» 113:85 (28:24, 33:19, 25:21, 27:21)

«Денвер»: Йокич (20 + 11 подборов + 9 передач - 5 потерь), Мюррэй (14 + 11 передач), Харрис (11), Бартон (11), Миллсэп (3) - старт; Эрнангомес (0), Вандербилт (0), Лайлс (7), Пламли (9), Крэйг (0 + 7 подборов), Моррис (19), Бизли (19)

«Сан-Антонио»: Олдридж (16), ДеРозан (11), Форбс (7), Уайт (5), Пелтль (3 + 7 подборов) - старт; Юбенкс (0), Пондекстер (2), Бертанс (11), Гэй (9 + 8 подборов), Каннингем (0), Миллс (5), Уолкер (16), Белинелли (0)

«Портленд» – «Мемфис» 116:89 (28:30, 34:29, 24:10, 30:20)

«Портленд»: Кантер (21 + 15 подборов), Лиллард (20 + 7 подборов + 10 передач), Харклесс (11 + 4 перехватов), Худ (9), Амину (7) - старт; Лабиссьер (0), Коллинс (18), Лэйман (8), Карри (6), Тернер (13 + 12 подборов + 11 передач), Трент мл. (0), Симонс (3)

«Мемфис»: Рэбб (13 + 10 подборов), Райт (11), Холидэй (11), Дорси (8), Уошберн (5) - старт; Кабокло (11), Парсонс (16), Картер (6), Ватанабэ (4), Ханнас (4)

«Финикс» – «Юта» 97:118 (31:25, 22:31, 23:28, 21:34)

«Финикс»: Холмс (16 + 9 подборов), Окобо (15), Бриджес (9), Букер (8), Бендер (7 + 7 подборов) - старт; Спалдинг (7), Джексон (12), Мелтон (5), Фредетт (10), Дэниелс (8)

«Юта»: Митчелл (29), Инглс (27 + 8 передач - 5 потерь), Гобер (17 + 13 подборов + 5 блокшотов), О'Нил (2), Сефолоша (2) - старт; Ньянг (11), Юдо (6 + 7 подборов), Нето (10), Аллен (14 - 5 потерь)

«Клипперс» – «Хьюстон» 103:135 (26:39, 27:29, 20:34, 30:33)

«Клипперс»: Шай (20), Галлинари (16), Шемет (11), Темпл (5), Зубац (5 + 8 подборов) - старт; Грин (5), Харрелл (13), Мотли (4), Чендлер (6), Робинсон (2), Уильямс (14 + 7 передач), Уоллес (2), Торнуэлл (0)

«Хьюстон»: Харден (31 + 7 подборов + 7 передач - 6 потерь), Пол (29 + 7 передач), Капела (24 + 15 подборов), Гордон (15), Такер (0) - старт; Кларк (5), Фарид (5), Хаус (13), Нене (2), Чиозза (0), Риверс (11), Грин (0)