Чикаго по буллитам обыграл Сент-Луис, Рейнджерс уступил Оттаве в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне прошли очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" на своей площадке уступил "Оттаве", "Анахайм" переиграл "Калгари", а "Чикаго" лишь в серии буллитов победил "Сент-Луис". Рейнджерс – Оттава – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – Райан (Ткачак, Тирни), 0:2 – Смит (Пяярви-Свенссон), 0:3 – Ткачак (Шабо, Уайт), 1:3 – Андерссон (Смит, Наместников), 1:4 – Гиббонс (Уайт). Чикаго – Сент-Луис – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – Тэйвс (Каджула, Кэйн), 1:1 – Тарасенко (Парайко, Шенн), 2:1 – Анисимов (Саад, Кагун), 3:1 – Кэйн (Кит, Строум), 3:2 – Перрон (Тарасенко, Пьетранжело), 3:3 – Бозак (Парайко, Марун). Анахайм – Калгари – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – Стил (Сильверберг, Ракелль), 2:0 – Джонс (Грант, Роуни), 2:1 – Райан (Царник, Годро), 3:1 – Гецлаф (Роуни).

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