Самый быстрый спринтер мира Болт перегнал мототакси (видео)
11:40, 04 апреля 2019Другое
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Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси.
Усэйн Болт / eurosport
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси. Об этом сообщает ТСН.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в показательном забеге в Лиме (Перу). На глазах сотен болельщиков обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м опередил мототакси и продемонстрировал на финише свой фирменный жест - "молнию".
Самый быстрый человек в мире обогнала мототакси во время гонки
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года выдающийся ямайский спринтер Болт выиграл у астронавтов забег в невесомости.
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