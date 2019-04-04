Самый быстрый спринтер мира Болт перегнал мототакси (видео)

Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси.

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси. Об этом сообщает ТСН.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в показательном забеге в Лиме (Перу). На глазах сотен болельщиков обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м опередил мототакси и продемонстрировал на финише свой фирменный жест - "молнию".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года выдающийся ямайский спринтер Болт выиграл у астронавтов забег в невесомости.