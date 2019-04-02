Сент-Луис обыграл по буллитам Колорадо, Чикаго уступил Виннипегу в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. Айлендерс – Торонто – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – Росен (Кадри, Браун), 0:2 – Таварес (Марнер), 1:2 – Эберле (Тэйвс, Нелсон). Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – Вуд (Мюллер, Кэррик), 2:0 – Зэйджак (Хишир, Сиверсон), 2:1 – Хауден (Пионк, Брикли), 2:2 – Хитил (Деанджело, Леттьери), 3:2 – Кэррик (Маклауд, Стэффорд), 4:2 – Андерсон (Зэйджак, Агостино). Флорида – Вашингтон – 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) Шайбы: 1:0 –Ватрано (Боргстрем, Сивиур), 2:0 – Юбердо (), 3:0 – Трочек (Мэтисон, Барков), 4:0 – Брауэр (Хант, Барков), 4:1 – Кузнецов (Карлсон), 4:2 – Бэкстрем (Овечкин, Оши), 4:3 – Врана (Нисканен, Оши), 5:3 – Трочек (Барков, Дадонов). Оттава – Тампа-Бэй – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – Гурде (Пойнт, Кучеров), 1:1 – Ткачак (Пажо, Демело), 1:2 – Сергачев (Коберн, Кучеров), 1:3 – Пойнт (Кучеров, Гурде), 2:3 – Веронно (Воланин, Балцерс), 2:4 – Гурде (Сергачев, Коберн), 2:5 – Стэмкос (Палат, Жозеф). Сент-Луис – Колорадо – 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – Шварц (Перрон, Сундквист), 2:0 – Тарасенко (Шенн, О′Райлли), 2:1 – Ландескуг (Седерберг, Немет), 2:2 – Керфут (Ландескуг, Маккиннон). Чикаго – Виннипег – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – Тэйвс (Строум, Густафссон), 1:1 – Лаури (Майерс, Танев), 1:2 – Рословик (), 1:3 – Рословик (Перро, Копп), 2:3 – Строум (Густафссон, Каджула), 3:3 – Строум (Густафссон, Тэйвс), 3:4 – Хэйс (). Лос-Анджелес – Калгари – 2:7 (2:2, 0:1, 0:4) Шайбы: 0:1 – Райан (Хэтэуэй, Шилингтон), 1:1 – Клиффорд (Амадио, Ковальчук), 1:2 – Беннетт (Янковски), 2:2 – Браун (Копитар, Даути), 2:3 – Годро (Монахан), 2:4 – Нил (Янковски), 2:5 – Райан (Андерссон, Нил), 2:6 – Янковски (Куини, Царник), 2:7 – Манжипан (Стоун, Вялимяки). Вегас – Эдмонтон – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – Икин (Так, Пирри), 2:0 – Маршессо (), 2:1 – Макдэвид (Драйзайтль, Кэссиан), 3:1 – Бельмар (Макнэбб, Карлссон).

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