Свитолина опустилась на седьмое место рейтинга WTA

Другие представительницы Украины в топ-100 - Цуренко и Козлова - улучшили свои позиции.

В обновленном рейтинге WTA за 1 апреля украинка Элина Свитолина опустилась на две позиции и стала седьмой ракеткой мира. Наша теннисистка не смогла защитить очки на турнире серии Premier Mandatory в Майами, США, проиграв во втором круге. Сейчас в ее активе 5020 пунктов.

Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака. Вплотную к ней подобралась румынка Симона Халеп, которая после выступления в Майами сумела обставить чешку Петру Квитову, сообщает Xsport.

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Улучшить свое положение в мировом рейтинге также смогли Каролина Плишкова из Чехии, Кики Бертенс из Нидерландов и австралийка Эшли Барти. Примечательно, что именно Барти и Плишкова разыграли титул Miami Open. Сильнее оказалась представительница Австралии. Тогда Эшли выиграла самый крупный трофей в карьере, а теперь дебютировала в топ-10 WTA. Бертенс же в Майами дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке.

Немка Анжелик Кербер, американка Слоун Стивенс и белоруска Арина Соболенко, в свою очередь, растеряли позиции в мировом рейтинге. Кербер и Соболенко опустились на одну строчку и теперь расположились на пятом и десятом месте соответственно, а Стивенс просела на две позиции и стала восьмой ракеткой мира.

Также десятку сильнейших теннисисток мира покинула американка Серена Уильямс, пропустившая соревнования в Майами из-за травмы.

Что касается других украинских теннисисток, то Леся Цуренко прибавила две строчки и сейчас занимает 26-е место. При этом она не выступала в Майами. Катерина Козлова после участия в Miami Open впервые с января 2019 года вернулась в первую сотню, расположившись на 99-й позиции.