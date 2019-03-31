Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Формулы-1 после неполадок у машины соперника

Вторым финишировал Валттери Боттас, третьим - Жан-Мари Леклер.

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна. Британец воспользовался неполадками в болиде 21-летнего гонщика Ferrari Шарля Леклера и за десять кругов до конца гонки вышел на первое место, которое уже не упустил, сообщает Xsport.

Вторым финишировал триумфатор прошлого Гран-при Валттери Боттас. Он также на последних кругах «сожрал» Леклера. Монегаск же стал лишь третим – это его первый подиум в карьере.

Один из главных претендентов на титул Себастьян Феттель занял пятое место. Немец долгое время был вторым, однако на 39-м круге столкнулся с круговым Джорджом Расселлом и откатился в середину пелотона.

Также отметим, что во второй гонке подряд не финишировал Даниэль Риккардо, который зимой перебрался в Renault из Red Bull.

Полные результаты гонки.