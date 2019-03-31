Орландо победил Индиану, Майами обыграл Нью-Йорк в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

В ночь на 31 марта состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк пропустил матч своей команды с "Портлендом", сообщает официальный сайт лиги. «Клипперс» – «Кливленд» 123:108 (29-29, 36-23, 28-31, 39-25) «Клипперс»: Шай (22 + 8 передач), Грин (18 + 10 подборов), Шемет (13), Зубац (6), Беверли (4) - старт; Харрелл (23), Мотли (5), Чендлер (4 + 8 подборов), Робинсон (2), Уоллес (4), Торнуэлл (0), Темпл (13), Уильямс (18) «Кливленд»: Секстон (21), Осман (19 + 4 перехватов), Томпсон (10 + 10 подборов), Нваба (8), Найт(6) - старт; Крисс (3), Нэнс-младший (5 + 10 подборов), Адел (2), Жижич (4), Кларксон (26), Стаускас (4) «Хьюстон» – «Сакраменто» 119:108 (35-32, 28-28, 28-33, 28-15) «Хьюстон»: Харден (50 + 11 подборов + 10 передач), Капела (24 + 15 подборов), Пол (22 + 4 перехватов), Гордон (17), Такер (3 + 7 подборов), Хаус (3)Шамперт (0), Риверс (0), Бэгли (20 + 12 подборов), Барнс (8), Коули-Стайн (6 + 7 подборов), Фокс (18 + 7 подборов + 10 передач), Хилд (21) «Сакраменто»: Богданович (24 + 9 подборов + 8 передач), Куфос (5), Брюэр (4), Феррелл (2), Беркс(0) «Бруклин» – «Бостон» 110:96 (17-21, 32-27, 33-22, 28-26, ) «Бруклин»: Расселл (29 + 10 передач), Харрис (13 + 8 подборов), Кэрролл (13), Аллен (10 + 7 подборов), Куруч (2) - старт; Дэвис (9 + 7 подборов), Дадли (6), Динуидди (8), Пинсон (0), Грэм (5), Леверт (15 + 4 перехватов) «Бостон»: Моррис (16), Тейтум (9), Смарт (9), Бэйнс (3), Розир (2) - старт; Ябуселе (0), Оджолей (3), Тайс (16), Хэйворд (19), Уильямс (0), Монро (2), Уанамейкер (8 + 6 фолов), Браун (9) «Индиана» – «Орландо» 116:121 (28-32, 29-24, 35-34, 24-31) «Индиана»: Коллисон (24 + 9 передач), Богданович (22 + 7 подборов), Тернер (16 + 12 подборов), Мэттьюз (13), Янг (10) - старт; Сабонис (10), Лиф (0), МакДермотт (10), Джозеф (4), Эванс (7) «Орландо»: Гордон (23 + 10 подборов + 7 передач), Вучевич (19), Айзек (14 + 8 подборов), Огастин(11 + 10 передач), Фурнье (9) - старт; Айвунду (9), Бирч (10), Картер-Уильямс (10), Росс (16) «Детройт» – «Портленд» 99:90 (11-14, 20-20, 35-25, 33-31) «Детройт»: Джексон (28), Драммонд (22 + 19 подборов + 4 перехватов), Мэйкер (8), Эллингтон (7 + 7 подборов), Браун (5) - старт; Пачулия (4), Смит (2), Гэллоуэй (12), Робинсон-мл. (8), Кеннард (3) «Портленд»: Лиллард (23 + 8 подборов), Кантер (20 + 15 подборов), Лэйман (10), Харклесс (10 + 10 подборов), Амину (0 + 7 подборов) - старт; Коллинс (4), Ленард (5), Карри (11), Худ (7), Тернер (0) «Нью-Йорк» – «Майами» 92:100 (33-29, 28-26, 18-24, 13-21) «Нью-Йорк»: Мудиай (24), Корнет (17 + 8 подборов), Нокс (16), Робинсон (9 + 14 подборов + 4 блокшотов), Дотсон (2) - старт; Томас (4), Смит-мл. (12), Аллен (8) «Майами»: Уэйтерс (28), Олиник (12 + 11 подборов), Драгич (10 + 10 передач - 5 потерь), Адебайо(8), Джонс мл. (4 + 4 перехватов) - старт; Джонсон (5), Андерсон (0), Робинсон (0), Уайтсайд (17 + 13 подборов), Уэйд (16 + 7 подборов) «Миннесота» – «Филадельфия» 109:118 (20-38, 35-30, 26-24, 28-26, ) «Миннесота»: Уиггинс (24), Таунс (21 + 7 подборов), Джонс (9), Окоги (5), Шарич (4) - старт;Толливер (10), Бэйтс-Диоп (8), Дженг (13), Бэйлесс (5 + 7 передач), Рейнолдс (10) «Филадельфия»: Харрис (25 + 7 подборов), Симмонс (20 + 11 подборов + 9 передач - 5 потерь), Болден (19 + 8 подборов), Редик (16), Батлер (12 + 13 подборов) - старт; Скотт (10), Эннис (5 + 7 подборов), Марьянович (6), Джонсон (2), МакКоннелл (3) «Чикаго» – «Торонто» 101:124 (28-26, 28-41, 19-26, 26-31) «Чикаго»: Харрисон (15 + 8 подборов), Селден (9), Арчидьяконо (8), Сэмпсон (7), Лопес (2) - старт;Фелисио (4 + 8 подборов), Лемон (19 + 4 перехватов), Блэйкени (12), Алкинс (7 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (18 + 10 подборов) «Торонто»: ВанВлит (23), Ибака (23 + 12 подборов), Газоль (17 + 8 подборов), Лоури (10 + 7 подборов + 8 передач + 4 перехватов), Грин (8) - старт; Буше (0), Миллер (0), Пауэлл (15), Лин(12), Лойд (2), Микс (14) «Финикс» - «Мемфис» 110:120 (38-23, 24-31, 30-34, 23-32) «Финикс»: Букер (48 + 11 передач - 6 потерь), Эйтон (17 + 13 подборов), Бриджес (10), Бендер (8 + 9 подборов), Мелтон (2) - старт; Спалдинг (0), Джексон (10), Окобо (3), Кроуфорд (8 + 8 передач), Дэниелс (9) «Мемфис»: Валанчунас (34 + 20 подборов), Конли (33), Холидэй (14), Кабокло (12), Дорси (11) - старт; Рэбб (5), Парсонс (0), Уошберн (0), Картер (0), Райт (11 + 5 перехватов)

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