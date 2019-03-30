Колорадо по буллитам обыграл Аризону, Калгари разгромил Анахайм в НХЛ

"Рейнджерс" обыграл "Сент-Луис".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. "Колорадо" по буллитам обыграл "Аризону", "Детройт" разгромил "Нью-Джерси", а "Вегас" уступил "Миннесоте". Рейнджерс – Сент-Луис – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 14 Тарасенко (О′Райлли, Шенн), 0:2 – 15 Перрон (Шварц), 1:2 – 22 Строум, 2:2 – 23 Бучневич (Зибанежад), 3:2 – 45 Веси (Леттьери, Хауден), 4:2 – 59 Крайдер (Бучневич, Пионк) Питтсбург – Нэшвилл – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 1 Смит (Ирвин), 0:2 – 37 Арвидссон (Джохансен, Суббан), 0:3 – 57 Суббан (Экхольм, Смит), 1:3 – 58 Бьюгстэд (Генцел, Кессел) Детройт – Нью-Джерси – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 13 ДеКайзер (Бертуцци, Ларкин), 2:0 – 22 Ларкин (Манта, Бертуцци), 3:0 – 57 Бертуцци, 4:0 – 58 Атанасиу (ДеКайзер, Фрк) Колорадо – Аризона – 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 33 Маккиннон (Керфут, Ландескуг), 2:0 – 39 Брассар (Седерберг, Уилсон), 2:1 – 52 Экман-Ларссон (Хиностроза, Демерс), 2:2 – 59 Экман-Ларссон (Хиностроза, Голигоски) Калгари – Анахайм – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) Шайбы: 0:1 – 10 Велински, 1:1 – 15 Джиордано (Монахан), 2:1 – 23 Монахан (Линдхольм, Андерссон), 3:1 – 30 Нил (Царник, Монахан), 4:1 – 48 Райан (Броди), 5:1 – 54 Хэтэуэй (Райан, Хэмоник), 6:1 – 59 Монахан (Хэнифин, Годро) Вегас – Миннесота – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 2 Патерин (Донато, Силер), 0:2 – 19 Э.Стаал (Сперджен, Цукер), 0:3 – 31 Фиала (Э.Стаал, Цукер), 1:3 – 38 Штястны (Стоун, Теодор), 2:3 – 48 Штястны (Миллер, Пачиоретти)

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