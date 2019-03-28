Лейкерс без Леброна проиграли Юте, Вашингтон одолел Финикс в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне прошли очередные поединки Национальной баскетбольной ассоциации.

«Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Финикс Санз» - 124:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 10 подборов. В предыдущем матче на его счету было 59 баллов. «Вашингтон» прервал серию из пяти поражений, но остался на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В еще одной встрече "Лос-Анджелес Лейкерс" без своего лидера Леброна Джеймса проиграли «Юте» - 100:115. «Юта» одержала восьмую победу в девяти матчах. «Лейкерс» уступили впервые за три встречи.

«Оклахома-Сити» – «Индиана» 107:99 (29:27, 16:27, 31:15, 31:30)

«Оклахома-Сити»: Джордж (31), Адамс (25 + 12 подборов), Грант (19 + 7 подборов), Уэстбрук (17 + 11 подборов + 12 передач), Фергюсон (5) - старт; Ноэл (4), Моррис (0), Надер (3), Шредер (3)

«Индиана»: Богданович (28), Тернер (12 + 14 подборов + 4 блок-шотов), Янг (11), Мэттьюз (10), Коллисон (8) - старт; Сабонис (18 + 10 подборов), МакДермотт (5), Джозеф (0), Эванс (7)

«Чикаго» – «Портленд» 98:118 (14:27, 27:32, 24:28, 33:31)

«Чикаго»: Харрисон (21 + 10 подборов), Лопес (15 + 9 подборов), Селден (11 + 12 подборов), Блэйкени (10), Сэмпсон (4) - старт; Фелисио (15), Арчидьяконо (12), Алкинс (2), Луваву-Кабарро (8)

«Портленд»: Кантер (13), Амину (12 + 11 подборов), Лиллард (11 + 7 передач), Лэйман (8), Харклесс (4) - старт; Лабиссьер (2), Коллинс (13), Ленард (4), Карри (20), Худ (15), Тернер (2 + 8 передач), Трент мл. (5), Симонс (9)

«Мемфис» – «Голден Стэйт» 103:118 (37:31, 23:35, 24:23, 19:29)

«Мемфис»: Валанчунас (27 + 13 подборов), Конли (22 + 8 передач), Кабокло (17 + 13 подборов), Холидэй (9 + 5 перехватов), Дорси (8) - старт; Рэбб (2), Парсонс (13), Уошберн (0), Картер (0), Райт (5)

«Голден Стэйт»: Дюрант (28 + 9 подборов), Карри (28 + 10 подборов + 7 передач), Казинс (16 + 9 подборов), Томпсон (13), Грин (6 + 7 подборов) - старт; Жеребко (0), МакКинни (2), Луни (4), Богут (0), Кук (9), Ливингстон (8), Игудала (4)

«Финикс» – «Вашингтон» 121:124 (30:27, 29:32, 31:30, 31:35)

«Финикс»: Букер (50 + 10 подборов - 5 потерь), Эйтон (14 + 10 подборов), Бендер (12), Бриджес (4), Мелтон (4) - старт; Спалдинг (0), Холмс (7 + 6 фолов), Окобо (3), Кроуфорд (12 + 7 передач), Дэниелс (15)

«Вашингтон»: Бил (28), Брайант (18 + 19 подборов), Саторански (16), Портис (6 + 9 подборов), Браун мл. (2) - старт; Паркер (28 + 15 подборов), Грин (5), Рэндл (0), МакРэй (21)

«Юта» – «Лейкерс» 115:100 (32:25, 28:28, 27:18, 28:29)

«Юта»: Гобер (22 + 11 подборов), Фэйворс (20), Инглс (11 + 9 подборов + 14 передач), Митчелл (11), Рубио (10 + 8 передач) - старт; Краудер (16), Ньянг (2), Сефолоша (11), О'Нил (4), Юдо (0), Нето (4), Аллен (1), Корвер (3)

«Лейкерс»: Кузма (21), МакГи (16 + 13 подборов), Стивенсон (10), Колдуэлл-Поуп (7), Рондо (3) - старт; Уильямс (8), Вагнер (13), Бонга (2), Карусо (13), Мачадо (7)