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Днепр обыграл Кременчуг в решающем матче 1/2 финала и стал вторым финалистом УХЛ

21:06, 27 марта 2019
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«Кременчуг» – «Днепр» / uhl.com.ua

Херсонский "Днепр" вышел в финал сезона Украинской хоккейной лиги, обыграв в решающем, седьмом матче соперника по полуфинальной серии - "Кременчуг".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Игра проходила в Кременчуге и завершилась победой "Днепра" со счетом 6:2.

Первый период встречи был ничейным - 1:1, а решающий отрыв херсонцы совершили во второй 20-минутке, когда дублем отличился Жвачкин. "Днепр" повел - 3:1, а в заключительном периоде лишь закрепил собственное преимущество - победа 6:2.

Итоговый счет в полуфинальной серии стал 4:3 в пользу "Днепра". 

Таким образом, в финальной серии за золотые награды УХЛ сыграют "Днепр" и "Донбасс". 

УХЛ. Плей-офф. Полуфинал

«Кременчуг» – «Днепр» 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Шайбы: 0:1, Макарицкий (Коваленко), 9:54; 1:1, Киселев (Зайцев, Грицких), 12:37; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 22:18; 1:3 Жвачкин, 32:47; 1:4 Янишевский (Бондаренко), 45:11; 1:5 Дунаев (Ромащенко, Бондаренко), 48:52; 2:5 Гриценко (Савченко, Ворона), 51:38; 2:6, Коваленко (Дунаев), 56:34.

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Теги: #УХЛпогода в Кременчуге