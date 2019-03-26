Портленд переиграл Бруклин в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась победой хозяев площадки со счетом 148:144.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата, в самом результативном из который Портленд Трейл Блейзерс на своей площадке смог "перестрелять" Бруклин Нетс.

Игра завершилась со счетом 148:144, сообщает официальный сайт лиги.

Команды обменялись победами в четвертях в основное время игры с разницей в 4-5 очков, затем сыграли вничью первый овертайм - 12:12, а во втором Портленд "дожал" соперника - 16:12.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Юсуф Нуркич, на счету которого 32 очка. Босниец на 1 очко обогнал Дамиана Лиллиарда - 31 балл, совместно с которым они принесли своей команде почти половину очков в матче.

НБА. Регулярный чемпионат.

25 марта.

Орландо – Филадельфия 119:98 (31:31, 26:29, 32:17, 30:21)

Мемфис – Оклахома-Сити 115:103 (31:23, 23:25, 32:30, 29:25)

Юта – Финикс 125:92 (26:21, 36:22, 26:31, 37:18)

Портленд – Бруклин 148:144 OT (31:27, 31:35, 33:28, 25:30, 28:24)