«Донбасс» стал первым финалистом УХЛ сезона-2018/19

В пятом матче полуфинальной серии дончане разгромили «Белый Барс».

В рамках пятого матча полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Донбасс» смог добыть убедительную и решающую победу над «Белым Барсом».

Хозяева смогли доказать свое превосходство, выиграв два стартовых периода со счетом 7:0, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

На такой убедительный результат команду вдохновило рекордное количество болельщиков, которые посетили матч на арене «Альтаир» – 1035!

Благодаря этой победе «Донбасс» выиграл полуфинальную серию у «Белого Барса» со счетом 4:1 и первым из украинских команд квалифицировался в финал, где соперником команды Сергея Витера станет победитель пары «Кременчук» - «Днепр» (счет в серии – 3:2).

УХЛ, 1/2 плей-офф, пятая игра:

«Донбасс» – «Белый Барс» 8:1 (2:0, 5:0, 1:1), счет в серии 4:1

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Лялька, Гончаров) - 04:02, 2:0 - Лялька (Захаров) - 15:40, 3:0 - Коренчук (Лялька) - 20:46, 4:0 - Никифоров (Гончаров, Манукян) - 21:20, 5:0 - Никифоров (Манукян) - 28:23, 6:0 - Захаров (Игнатенко, Манукян - бол.) - 37:31, 7:0 - Пуголовкин (Кирющенков, Сильницкий) - 39:48, 7:1 - Дурдыев (Ядловский - бол.) - 41:55, 8:1 - Лялька (Манукян, Захаров - бол. 5х3) - 51:53.