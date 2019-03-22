Украинец Лэнь набрал 12 очков в победном матче Атланты против Юты

Игра завершилась со счетом 117:114.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе принимала на своей площадке Юту Джазз и сумела вырвать победу с минимальным преимуществом.

Игра завершилась со счетом 117:114, сообщает официальный сайт лиги.

В матче принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 12 очков за игру. Украинец провел на паркете 17 минут и 55 секунд. За это время украинский центровой также сделал 2 передачи, совершил 6 подборов и 1 перехват.

Коэффициент полезности Лэня на паркете составил +1.

НБА. Регулярный чемпионат.

21 марта.

Шарлотт – Миннесота 113:106 (25:25, 29:26, 27:27, 32:28)

Вашингтон – Денвер 108:113 (30:33, 23:28, 32:24, 23:28)

Атланта – Юта 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23)

Финикс – Детройт 98:118 (32:29, 28:29, 20:29, 18:31)

Сакраменто – Даллас 116:100 (27:29, 26:22, 31:25, 32:24)

Голден Стэйт – Индиана 112:89 (19:19, 34:24, 35:19, 24:27)