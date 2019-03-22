Тампа обыграла Каролину и одержала седьмую подряд победу в НХЛ

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу "молний".

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа" (58-13-4) проигрывала со счетом 1:2 и 2:3, но в третьем периоде забросила четыре безответные шайбы и одержала седьмую победу подряд.

Матч завершился со счетом 6:3, сообщает официальный сайт лиги.

Главными творцами успеха стали сделавший три передачи Виктор Хедман и набравший 3 (1+2) очка Стивен Стэмкос. Никита Кучеров сделал одну передачу и набрал 120-е очко, став первым игроком с сезона 2006-07 (Сидни Кросби), кому покорилась эта высота. Также это стало повторением второго результата в истории среди россиян - 120 очков в чемпионате 1993-94 набрал Сергей Федоров. В воротах "Лайтнинг" сыграл Луи Доминг, сделавший 25 сэйвов.

"Каролина" (40-26-7) упустила шанс укрепить свои позиции в сражении за плей-офф и осталась на месте первой "уайлд-кард" Восточной конференции. Однако отставание от третьего место Столичного дивизиона, где располагается "Питтсбург", увеличилось до четырех очков. А вот "Монреаль" и "Коламбус" дышат "Харрикейнз" в спину. Голом и передачей у "Каролины" отметился Джордан Стаал.

"Мы позволили победе уплыть из рук, это просто неприемлемо, - сказал капитан "Харрикейнз" Джастин Уильямс. - Соперник накануне провел эмоциональный матч (победа 5:4 в овертайме над "Кэпиталз"). Это мы должны были в третьем периоде прибавить, но не сделали этого. Они совершили камбэк и сделали то, что они делают - выиграли матч".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 марта.

Флорида – Аризона – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Грабнер (Ричардсон), 1:1 – 19 Барков (Дадонов, Юбердо), 2:1 – 30 Хоффман (Йэндл, Юбердо), 3:1 – 45 Уигар (Юбердо, Дадонов), 3:2 – 57 Ричардсон (), 4:2 – 59 Барков (Ватрано).

Нью-Джерси – Бостон – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 18 Бержерон (Маршанд, Пастрняк), 0:2 – 32 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 1:2 – 34 Стэффорд (Заха), 1:3 – 40 Хейнен (Курали), 1:4 – 58 Бержерон (Крейчи, Маршанд), 1:5 – 59 Бэкес (Эккиари).

Каролина – Тампа-Бэй – 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 3 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 1:1 – 9 Нидеррайтер (Ахо), 2:1 – 11 Хэмилтон (Дж.Стаал, Свечников), 2:2 – 19 Джонсон (Кучеров, Макдона), 3:2 – 26 Дж.Стаал (Песке, Терявяйнен), 3:3 – 43 Чирелли (Хедман, Стэмкос), 3:4 – 50 Кэллахан ( Миллер, Хедман), 3:5 – 56 Пойнт ( Миллер, Стэмкос), 3:6 – 58 Макдона ().

Монреаль – Айлендерс – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Армия (Друэн, Уил), 2:0 – 21 Уэбер (), 3:0 – 26 Друэн (Котканиеми, Армия), 4:0 – 28 Уил (Томпсон, Джорди Бенн).

Сент-Луис – Детройт – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Ванек (Нильсен, Хиросе), 1:1 – 11 Сундквист (Перрон, дель Зотто), 2:1 – 23 Барбашев (Данн, Стеен), 3:1 – 28 Барбашев (Стеен), 3:2 – 48 Ванек (Крунвалль, Боуи), 4:2 – 50 Марун (Бозак, Томас), 5:2 – 59 Барбашев (Стеен, Сэнфорд).

Нэшвилл – Питтсбург – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 25 Раст (Летанг), 1:1 – 56 Эллис ().

Чикаго – Филадельфия – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Густафссон (Тэйвс, Форслинг), 1:1 – 15 Найт (Гудас, Бэйли), 1:2 – 49 ван Римсдайк (Ворачек, Кутюрье), 1:3 – 58 Кутюрье (Линдблум, Жиру).

Даллас – Колорадо – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 37 Джонсон (Уилсон, Жирар), 0:2 – 45 Бэрри (Жирар), 1:2 – 54 Сегин (Хейсканен, Клингберг), 1:3 – 59 Седерберг ().

Калгари – Оттава – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Демело (Гиббонс, Дюклер), 1:1 – 8 Джиордано (), 2:1 – 11 Хэтэуэй (Манжипан, Райан), 3:1 – 29 Манжипан (Хэтэуэй, Райан), 4:1 – 51 Баклунд (Ткачак, Фролик), 5:1 – 58 Ткачак (Андерссон, Фролик).

Эдмонтон – Коламбус – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 31 Савар (Дзингел, Нутиваара), 1:1 – 33 Бродзяк (Керри, Гамбарделла), 2:1 – 40 Кэссиан (Драйзайтль, Макдэвид), 3:1 – 54 Макдэвид (Нерс, Драйзайтль), 4:1 – 56 Нюджент-Хопкинс (Секера, Драйзайтль).

Вегас – Виннипег – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Карлссон (Меррилл, Холден), 2:0 – 8 Смит (Штястны), 3:0 – 26 Носек (Холден, Штястны), 4:0 – 37 Смит (Маршессо, Карлссон), 5:0 – 38 Карлссон.

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Браун (Кемпе, Уолкер), 1:1 – 17 Гудроу (Донской, Влэшик), 1:2 – 23 Гертл (Бернс), 2:2 – 49 Руа (Копитар, Иафалло),3:2 – 51 Копитар, 4:2 Картер.