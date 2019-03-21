«Кременчук» дома обыграл «Днепр» и повёл в полуфинальной серии УХЛ

Матч завершился со счетом 4:1.

В Кременчуге завершился матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккеейной лиги, в котором Кременчук обыграл херсонский Днепр.

Матч завершился со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Матч кременчужане начали с желанием повести в серии и сходу начали прессинговать противника. На 12 минуте встречи это вылилось в заброшенную шайбу от Ивана Савченко, который с близкого расстояния прошил Олега Петрова и открыл счёт в матче.

Во второй двадцатиминутке «Днепр» существенно выровнял игру, однако отыграть пропущенную шайбу они так и не смогли. А вот «горожане» смогли реализовать свои моменты - Виктор Тютченко и Глеб Кривошапкин сделали счёт 3:0 на табло и не оставили «Днепру» шансы на победу.

В заключительном отрезке матче «Кременчук» только утвердил своё преимущество в матче, отправив в ворота Олега Петрова ещё одну шайбу. Только на последних секундах встречи Никита Макарицкий реализовал штрафной бросок и забросил единственную шайбу «Днепра» в этом матче, установив итоговый счёт 4:1 на табло.

Отметим, что шестой матч серии до четырёх побед команды сыграют в Херсоне 24 марта в 17:00.

«Кременчук»-«Днепр» 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Счёт в серии: 3:2

Шайбы: 1:0 Савченко (Красильников, Толстушко), 12:08; 2:0 Тютченко, 27:58; 3:0 Кривошапкин (Ефимочкин), 31:48; 4:0 Хришпенц (Фурса, Киселев), 43:47; 4:1 Макарицкий (штраф. бросок), 59:11.