57 очков Хардена не помогли Хьюстону победить Мемфис, Чикаго обыграл Вашингтон в НБА

"Торонто" одолел в гостях "Оклахому-Сити", а "Филадельфия" сломила сопротивление "Бостона".

Накануне ночью состоялись очередные игры регулярного чемпионата НБА. Сразу три матча закончились в овертаймах. Так, в дополнительное время "Мемфис Гриззлис" смогли переиграть "Хьюстон". Гостям не помогли и 57 очков, набранные Джеймсом Харденом. Кроме того, "Чикаго Буллз" выиграли у "Вашингтона", а "Торонто" одолел в гостях "Оклахому-Сити". Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

«Филадельфия» – «Бостон» 118:115 (30:39, 28:30, 27:21, 33:25)

«Филадельфия»: Эмбиид (37 + 22 подборов), Батлер (22), Харрис (21 + 8 подборов), Редик (17), Симмонс (13 + 8 подборов + 7 передач) - старт; Скотт (4), Эннис (2), Марьянович (2), МакКоннелл (0)

«Бостон»: Ирвинг (36 + 9 подборов), Хорфорд (22), Тейтум (13), Моррис (4 + 9 подборов), Смарт (3) - старт; Оджолей (7), Тайс (0), Бэйнс (4), Розир (20), Браун (6)

«Орландо» – «Новый Орлеан» 119:96 (39:25, 29:21, 30:21, 21:29)

«Орландо»: Фурнье (22), Гордон (20 + 7 подборов), Вучевич (15 + 17 подборов), Огастин (13 + 7 передач), Айзек (8 + 10 подборов + 4 блокшотов) - старт; Мартин (0), Джефферсон (2), Айвунду (4), Бирч (7 + 7 подборов), Грант (5), Картер-Уильямс (4), Фразьер (0), Росс (19)

«Новый Орлеан»: Джексон (14), Окафор (9 + 8 подборов), Уильямс (7 + 7 подборов + 4 перехватов), Пэйтон (7), Рэндл (6 - 6 потерь) - старт; Диалло (7 + 11 подборов), Джонсон (18), Миллер (7), Бертанс (4), Кларк (17)

«Кливленд» – «Милуоки» 107:102 (32:24, 26:23, 23:34, 26:21)

«Кливленд»: Секстон (25), Найт (13), Жижич (8 + 10 подборов), Осман (8), Лав (6 + 10 подборов) - старт; Крисс (1), Нэнс-младший (7 + 7 подборов), Томпсон (7), Кларксон (23), Стаускас (5), Нваба (4)

«Милуоки»: Миддлтон (26 + 12 подборов), Бледсоу (24 + 8 подборов + 8 передач), Лопес (19), Снелл (8 + 8 подборов), Ильясова (8 + 7 подборов) - старт; Уилсон (6 + 8 подборов), Фрэйзер (0), Коннотон (11)

«Нью-Йорк» – «Юта» 116:137 (25:39, 22:35, 32:37, 37:26)

«Нью-Йорк»: Нокс (27 + 8 подборов), Хезонья (23), Дотсон (21), Мудиай (15), Джордан (6) - старт; Элленсон (7 + 9 подборов), Корнет (0), Томас (0), Робинсон (14 + 12 подборов), Дженкинс (3)

«Юта»: Митчелл (30), Гобер (18 + 9 подборов), Инглс (18 + 7 передач), Рубио (12 + 9 передач), Фэйворс (10) - старт; Краудер (15), Ньянг (0), Сефолоша (4), О'Нил (3), Юдо (5), Нето (7), Аллен (6), Корвер (9)

«Чикаго» – «Вашингтон» 126:120 OT (35:28, 25:32, 25:21, 28:32, 13:7)

«Чикаго»: Маркканен (32 + 13 подборов), Данн (26 + 13 передач), Харрисон (18 + 4 перехватов), Лопес (8), Блэйкени (2) - старт; Фелисио (15), Арчидьяконо (7), Селден (5), Луваву-Кабарро (13)

«Вашингтон»: Бил (27 + 7 подборов + 7 передач - 6 потерь), Саторански (16 + 7 передач), Портис (15), Грин (10), Ариза (6) - старт; Паркер (28), Браун мл. (9 + 10 подборов), Джонсон (0), Брайант (5), Рэндл (4)

«Мемфис» – «Хьюстон» 126:125 OT (38:25, 25:28, 34:25, 18:37, 11:10)

«Мемфис»: Конли (35 + 8 передач), Валанчунас (33 + 15 подборов - 5 потерь), Кабокло (15 + 7 подборов), Райт (9), Холидэй (8) - старт; Парсонс (11), Ноа (9 + 8 подборов), Дорси (6)

«Хьюстон»: Харден (57 + 7 подборов + 8 передач), Пол (18 + 7 подборов + 7 передач), Капела (14 + 10 подборов), Такер (9 + 8 подборов), Шамперт (4) - старт; Хаус (9), Нене (0), Риверс (5), Грин (9)

«Сан-Антонио» – «Майами» 105:110 (22:24, 25:38, 31:28, 27:20)

«Сан-Антонио»: Олдридж (17 + 9 подборов), ДеРозан (16 + 15 подборов), Форбс (8), Уайт (3), Пелтль (2 + 8 подборов) - старт; Бертанс (10), Гэй (15 + 8 подборов + 7 передач), Миллс (17), Белинелли (17)

«Майами»: Уэйтерс (18), Ричардсон (15), Олиник (8), Адебайо (6 + 15 подборов), Джонс мл. (5) - старт; Джонсон (13), Уайтсайд (12 + 7 подборов), Драгич (22), Уэйд (11)

«Оклахома-Сити» – «Торонто» 114:123 OT (31:39, 24:24, 23:29, 32:18, 4:13)

«Оклахома-Сити: Уэстбрук (42 + 11 подборов - 8 потерь), Джордж (19 + 6 фолов), Грант (9 + 14 подборов), Фергюсон (8), Адамс (4 + 7 подборов) - старт; Ноэл (9), Моррис (6), Надер (5), Шредер (12 + 7 подборов)

«Торонто»: Сиакам (33 + 13 подборов - 5 потерь), ВанВлит (23), Леонард (22 + 10 подборов), Грин (17), Газоль (10) - старт; Ануноби (6), Пауэлл (0), Ибака (6 + 9 подборов), Лин (6), Маккоу (0)

«Портленд» – «Даллас» 126:118 (26:17, 39:35, 36:31, 25:35)

«Портленд»: Лиллард (33 + 12 передач), Нуркич (13 + 10 подборов), Лэйман (13), Харклесс (10), Амину (6) - старт; Коллинс (3), Кантер (14 + 10 подборов), Карри (20), Худ (8), Тернер (4), Трент мл. (0), Симонс (2)

«Даллас»: Дончич (24), Брансон (16), Хардуэй-младший (14), Пауэлл (5 + 9 подборов), Новицки (3) - старт; Адетокунбо (1), Финни-Смит (2), Джексон (21), Межри (7), Берк (15), Харрис (5), Ли (2), Брокхофф (3)