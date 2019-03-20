Питтсбург проиграл Каролине по буллитам, Детройт одолел Рейнджерс в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

В ночь на среду состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. В одном из центральных матчей "Питтсбург" упустил победу над "Каролиной", проиграв в серии буллитов. Айлендерс – Бостон – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 1 Курали (Макэвой), 0:2 – 22 Эккиари (), 0:3 – 36 Курали (Хейнен), 0:4 – 46 Бержерон (Мур, Нордстрем), 0:5 – 50 Дебраск () Рейнджерс – Детройт – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 17 Нильсен (Лэшофф, Hirose), 0:2 – 24 Атанасиу (Расмуссен, де ла Роз), 1:2 – 54 Строум (Бучневич, Шаттенкирк), 1:3 – 59 Атанасиу (Пионк, Хауден), 2:3 – 59 Смит () Филадельфия – Монреаль – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 18 Галлахер (Фолин, Татар), 0:2 – 24 Уэбер (Шоу, Доми), 1:2 – 48 Кутюрье (Жиру, ван Римсдайк), 1:3 – 58 Доми (Томпсон, Шоу) Каролина – Питтсбург – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 29 Макгинн (Фолк), 1:1 – 30 Генцел (Раст, Кросби), 1:2 – 55 Летанг (Генцел, Раст), 2:2 – 58 Уильямс (Хэмилтон, Нидеррайтер) Нью-Джерси – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Шайбы: 0:1 – 2 Бураковски (Коннолли, Дауд), 1:1 – 19 Агостино (), 1:2 – 25 Коннолли (Хагелин, Юос), 1:3 – 32 Кузнецов (Врана), 1:4 – 33 Уилсон (Бэкстрем, Овечкин) Сент-Луис – Эдмонтон – 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) Шайбы: 1:0 – 11 Шварц (дель Зотто, Перрон), 2:0 – 20 Пьетранжело (Сундквист, Шварц), 3:0 – 25 Шварц (Данн, Бозак), 4:0 – 27 Перрон (Сундквист, Баумистер), 4:1 – 38 Нюджент-Хопкинс (Лучич, Ларссон), 4:2 – 39 Кэссиан (Клефбом), 5:2 – 46 Перрон (Пьетранжело, Шенн), 6:2 – 53 Марун (Бозак, Томас), 7:2 – 58 Шварц (Бозак, Сэнфорд) Нэшвилл – Торонто – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 4 Бойл (Джохансен, Смит), 2:0 – 49 Симмондс (Бонино, Эллис), 3:0 – 57 Форсберг (Джохансен, Арвидссон) Миннесота – Колорадо – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 10 Бэрри (Коул, Седерберг), 1:1 – 21 Паризе (Фиала, Сутер), 1:2 – 33 Джост (Уилсон), 1:3 – 58 Коул () Даллас – Флорида – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 2 Барков (Дадонов, Юбердо), 1:1 – 17 Бенн (Сегин, Радулов), 2:1 – 30 Клингберг (Сегин, Хинтц), 2:2 – 36 Барков (Трочек, Йэндл), 3:2 – 50 Радулов (Сегин, Бенн), 4:2 – 59 Радулов (Бенн, Сегин) Калгари – Коламбус – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 10 Веренски (Панарин), 1:1 – 12 Годро (Царник, Райан), 2:1 – 19 Манжипан (Царник, Янковски), 3:1 – 20 Фролик (Джиордано, Броди), 3:2 – 45 Бьоркстранн (Андерсон, Веренски), 4:2 – 59 Ткачак (Фролик, Баклунд)

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