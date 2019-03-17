Гонщик Мерседес Боттас выиграл первый Гран-при нового сезона Формулы-1

У британца Льюиса Хэмилтона продолжилась серия неудач в Мельбурне.

Финский пилот "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого в новом сезоне этапа Формулы-1 - Гран-при Австралии в Мельбурне.

Боттас здорово стартовал, уже на стартовой прямой обошел Хэмилтона и уехал в отрыв, ни разу за гонку не подвергая сомнению свое лидерство.

У Хэмилтона продолжается полоса неудач в Мельбурне – он последние шесть сезонов неизменно выиграет поул-позишн, но за это время только раз выиграл гонку. Не удалось и в этот раз - всего лишь второе место.

Третье место в гонке занял Макс Ферстаппен. Он стартовал четвертым, до первого пит-стопа спокойно ехал за Феттелем, а уже после того, как все побывали в боксах, Макс обошел Феттеля даже бросился в погоню за Хэмилтоном. Феттель даже близко не мог держаться в темпе "Ред Булла". Макс достаточно долго ехал за Хэмилтоном, находясь в пределами 1-1,5 секунды, но так и не смог навязать ему борьбу.

Из других событий Гран-при Австралии отметим неудачный старт Даниэля Риккардо, который выехал на траву и потерял переднее антикрыло.

В концовке гонки еще состоялась заочная борьба за бонусное очко за быстрейший круг – долгое время его удерживал Боттас, за несколько кругов до финиша лучшим стал результат Ферстаппена, но Боттас успел ответить своим быстрейшим кругом и заработал дополнительное очко.

Результаты гонки: