Торонто обыграл Филадельфию в матче с 13 голами в НХЛ

Игра завершилась со счетом 7:6.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялся безумный матч в Торонто, в котором, "Торонто" уступал со счетом 2:5 к 14-й минуте второго периода, но затем забил пять раз подряд и довел встречу до победы.

Матч завершился со счетом 7:6, сообщает официальный сайт лиги.

"Безумный получился матч, - сказал нападающий "Лифс" Остон Мэттьюз, забивший два гола в третьем периоде. - Мы показали умение не опускать руки и не сдаваться. Все в раздевалке знали, что мы будем бороться до последнего и сделаем все, чтобы победить".

Также двумя голами и передачей у "Мэйпл Лифс" (43-23-5), которые избежали первой в сезоне серии из трех поражений, отметился Джейк Маззин. "Торонто" на два очка отстает от "Бостона" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона.

В составе "Филадельфии" (34-29-8), которая уже на семь очков отстает от зоны плей-офф, хет-трик в ворота бывшей команды оформил Джеймс ван Римсдайк, а Брайан Эллиотт сделал 44 сэйва.

Нападающий "Торонто" Патрик Марло провел 777-й матч подряд и вышел на шестое место в истории НХЛ по длительности такой серии. Позади остался Крэйг Рэмзи. Также двумя передачами у "Лифс" отметился Никита Зайцев, а защитник Мартин Маринчин забил свой первый гол с 11 ноября 2016 года (тоже в ворота "Филадельфии").

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 марта.

Торонто – Филадельфия – 7:6 (1:1, 3:4, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Ворачек (Патрик), 1:1 – 17 Марло (Маззин, В. Нюландер), 1:2 – 21 ван Римсдайк (Патрик, Гудас), 1:3 – 28 ван Римсдайк (Кутюрье, Жиру), 2:3 – 29 Хайман (Хэйнси, Марнер), 2:4 – 32 Гудас (Кутюрье, Хегг), 2:5 – 33 Гостисбеер (Конекны, Жиру), 3:5 – 36 Маззин (Кадри, Хэйнси), 4:5 – 38 Маззин (Зайцев, Браун), 5:5 – 42 Маринчин (Холл, Кадри), 6:5 – 55 Мэттьюс (В. Нюландер), 7:5 – 57 Мэттьюс (Зайцев, Юнссон), 7:6 – 58 ван Римсдайк (Гостисбеер, Жиру)

Коламбус – Каролина – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 МакКуайд (Эткинсон, Панарин), 2:0 – 5 Савар (Дженнер), 3:0 – 57 Андерсон (Джонс)

Даллас – Вегас – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Пачиоретти (Стоун, Штястны), 1:1 – 4 Хинтц, 1:2 – 42 Ривс (Карпентер, Бельмар)

Колорадо – Анахайм – 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Маккиннон (Жирар, Комфер), 2:0 – 18 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 2:1 – 26 Перри (Хенрик, Фаулер), 2:2 – 27 Гецлаф (Фаулер, Спронг), 2:3 – 33 Спронг (Гецлаф, Мегна), 3:3 – 48 Андригетто (Джост, Коул), 3:4 – 59 Перри (Ричи, Гецлаф), 3:5 – 59 Линдхольм (Мэнсон)

Калгари – Рейнджерс – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Годро (Ткачак), 1:1 – 11 Пионк (Строум), 2:1 – 22 Ткачак (Фролик, Джиордано), 3:1 – 24 Хэтэуэй (Райан, Ткачак), 4:1 – 45 Фролик (Ткачак, Хэнифин), 5:1 – 49 Ткачак (Баклунд)

Ванкувер – Нью-Джерси – 2:3 (0:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Петтерссон (Хорват, Босер), 2:0 – 41 Пирсон (Хорват), 2:1 – 45 Руни (Агостино, Кэррик), 2:2 – 53 Ноусен (Бутчер, Тэнгрэди)