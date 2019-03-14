Николаев одержал волевую победу над Киев-Баскетом в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 74:72.

Николаев победил Киев-Баскет, уступая по ходу поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Игра завершилась со счетом 74:72.

Гости уверенно начали выездной поединок. Сразу после первой результативной атаки николаевцев киевляне забили в ответ, а затем вышли вперед. К концу стартовой четверти гости не отдавали предпочтение. По итогам 10-минутки Киев-Баскет вдвое превзошел Николаев, сообщает официальный сайт соревнований.

И, похоже, стартовая стратегическое преимущество слишком расслабил киевлян. Уже во второй четверти николаевцы сумели сбить темп гостей. Больше приложил к этому усилий Омоэра, за вторую 10-минутку набрал 11 очков. То же на большой перерыв хозяева сократили отставание на три очка.

После перерыва николаевцы продолжили попытки отыграться. И им это практически удалось. За несколько минут до конца четверти то же Омоэра впервые со стартовой атаке вновь вывел хозяев вперед.

Лишь после этого киевляне проснулись. До завершения поединка борьба проходила в режиме нервных качелей. Решающим стало дальнее попадание Попова за 34 секунды до конца игрового времени. Хозяева вышли вперед лишь на один балл. Впоследствии то же Попов реализовал еще один штрафной. Киевляне имели 13 секунд на заключительную атаку, но хозяева удержали победу.

У хозяев Омоэра в самый сложный момент поединка помог команде удержаться в борьбе, став в итоге самым результативным в матче. Попов на последних секундах забил эффектный победный трехочковый.

Николаев следующий поединок сыграет также дома – 20 марта против Химика. Киевляне в тот же день сыграют дома против Днепра.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

14 марта

Николаев – Киев-Баскет– 74:72 (12:24, 18:15, 24:17, 20:16)

Николаев: Омоера 20 очков, 5 подборов, 2 передачи; Адедиран 14о, 12пд, 4пр.

Киев-Баскет: Крутоус 17о, 3пд, 2пр; Латкович 11о, 10пд, 5пр; Крик 11о, 4пд, 3пр.