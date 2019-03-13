Черкасские Мавпы одержали драматичную победу над Одессой в Суперлиге

Судьба встречи решилась на последних секундах.

Действующие чемпионы Украины по баскетболу "Черкасские Мавпы" на последних секундах поединка регулярного чемпионата Суперлиги вырвали драматичную победу у "Одессы" – 84:81.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Первая половина поединка оставила открытым вопрос о вероятном победителе поединка. Для обеих команд третья очная встреча имела большое турнирное значение. Фактически борьба за то, чтобы избежать последней ступени турнирной таблицы. На протяжении двух стартовых четвертей разрыв в счете не превышал семи очков. Именно на столько отрывались вперед одесситы в первой 10-минутке.

Вообще гости чувствовали себя довольно уверенно, несмотря на то, что несколькими днями ранее команда Олега Юшкина уступила в финале Кубка Украины.

С возобновлением борьбы после большого перерыва хозяева попытались усилить давление на гостей. Постепенно это дало результат. Впервые хозяева вышли вперед на 13 очков. Впрочем, у гостей оказалось достаточно сил, чтобы перед заключительной четвертью отыграть разницу в 6 очков.

За четыре минуты игры в последней 10-минутке хозяева вернули себе 13 очков преимущества. И говорить об окончательном решении вопроса о победителе было все еще рано. Гости снова вернулись в борьбу, в чем помог им сверхрезультативный в этом поединке Пустозвонов.

Драматическая развязка наступила на последних секундах. Хозяева со штрафных сравняли счет и вышли вперед. Гости имели около 1,5 секунды, и грубо ошиблись вводя мяч в игру, вновь сфолили и получили еще два попадания со штрафных.

Итак, "Черкасские Мавпы" одержали лишь третью домашнюю победу в сезоне, которая подняла их с последнего места.

Суперлига Пари-Матч

Черкасские Мавпы – Одесса– 84:81 (22:23, 20:16, 23:20, 19:22)

Черкасские Мавпы: Янг 22 очка, 4 подбора, 6 передач; Кольченко 19о, 1пд, 3пр; Отверченко 18о, 4пд, 3пр.

Одесса: Пустозвонов 30о, 4пд, 2пр; Хелманис 14о, 12пд.