Свитолина после победы над Барти: я довольна, что не сдавалась и боролась до конца

Украинка прокомментировала свою победу в четвертом раунде BNP Paribas Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Эшли Барти из Австралии в четвертом раунде теннисного турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллс.

"Это был очень, очень тяжелый матч. Утром, когда я проснулась, то не ожидала, что буду играть три часа, - сказала Свитолина после матча с Эшли Барти. Девушки установили рекорд сезона по продолжительности противостояний (3 часа 11 минут), сообщает Большой теннис Украины. - Я боролась до самого последнего розыгрыша. Хочу поблагодарить за поддержку зрителей и мою команду, они дали мне экстра-мотивацию, потому что в третьей партии я уже немного устала. Мы тренируемся, чтобы именно такие матчи мы и могли отыграть. Я очень довольна, что не сдавалась и боролась до конца. Из всех прошлых матчей с Барти этот был самым трудным, за последний год она значительно подтянула свою игру, у нее отличный теннис. Уверена, в будущем мы еще много раз будем встречаться".

Свитолина впервые выступит в 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей украинки станет 61-я ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии (счет личных встреч 2-0 в пользу украинки).