Донбасс разгромил Белый Барс в первом матче полуфинальной серии

За хозяев отличились восемь разных хоккеистов.

В Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором «Донбассу» противостоял «Белый Барс».

Хозяева льда праздновали разгромную победу за счет уверенной игры в обороне и хладнокровной реализации моментов в атаке - 9:1, сообщает официальный сайт УХЛ.

Команде Сергея Витера удалось выиграть каждый из трех периодов. Доказательством сбалансированной атаки стал тот факт, что в составе «Донбасса» голами отличились 8 разных хоккеистов и лишь Виталий Кирющенков поразил ворота соперника дважды.

Также стоит отметить уверенную игру в воротах Богдана Дьяченко, особенно в третьем периоде, когда подопечные Константина Буценко 4 раза играли в большинстве.

Итоговая победа 9:1 стала самой крупной и результативной в текущем плей-офф УХЛ и позволила «Донбассу» повести в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующая игра с «Белым Барсом» состоится в Дружковке уже 14 марта.

УХЛ. Плей-офф. Полуфинал

«Донбасс» – «Белый Барс» 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 - Мазур (Коренчук, Лялька) - 07:59, 2:0 - Костиков (Кирющенков) - 11:48, 3:0 - Манукян (Денискин) - 17:46, 4:0 - Пуголовкин - 23:53, 4:1 - Дурдыев (Лесников, Куцевич) - 30:48, 5:1 - Кирющенков (Захаров, Игнатенко - бол.) - 35:23, 6:1 - Коренчук (Лялька, Сильницкий - бол.6х5) - 52:05, 7:1 - Кирющенков (Костиков, Захаров) - 52:38, 8:1 - Лялька - мен. - 53:15, 9:1 - Мостовой (Воронин) – 55:36.

Вратари: Дьяченко – Кучер (Качула - с 35:23).