Флорида разгромила Детройт, Питтсбург обыграл Бостон в НХЛ

"Вашингтон" сломил сопротивление "Виннипега".

Накануне прошли поединки регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. В очередном матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» - 4:2. "Бостон" до этого не проигрывал шесть матчей подряд. Помимо этого, до матча с «Питтсбургом» подопечные Брюса Кэссиди набирали очки в 19 играх подряд.

«Флорида» – «Детройт» 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 Браун (Брауэр, Писик) 06:42, 2:0 Макгинн (Экблад, Боргстрем) 09:22 ГБ, 3:0 Ватрано (Экблад, Хоффман) 28:26, 3:1 Ванек (Нильсен) 32:24 ГБ, 4:1 Юбердо (Дадонов, Барков) 41:26 ГБ, 5:1 Хант (Шихан, Уигар) 42:51, 6:1 Барков (Юбердо, Уигар) 47:44

Вратари: Монтемболт – Ховард.

«Питтсбург» – «Бостон» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Бьюгстад (Хернквист, Симон) 01:33, 2:0 Макканн (Блюгерс) 13:54 ГМ, 2:1 Крейчи (Хайнен, Маршан) 24:32 ГБ, 3:1 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) 36:32 ГБ, 3:2 Мур (Койл, Хайнен) 58:59 ГБ, 4:2 Макканн (Гюнцель) 59:39 ПВ

Вратари: Мюррей – Галак.

«Вашингтон» – «Виннипег» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Бекстрем (Карлсон, Кемпны) 04:35, 1:1 Перро (Рослович, Копп) 06:23, 2:1 Хагелин (Дауд) 34:32, 3:1 Эллер (Уилсон, Орлов) 59:38 ПВ

Вратари: Копли – Хеллебайк.

«Анахайм» – «Лос-Анджелес» 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Браун (Форборт, Даути) 06:22, 1:1 Спронг (Гецлаф, Джонс) 07:27, 1:2 Клиффорд (Льюис, Ладю) 10:37, 1:3 Грундстрем (Кемпе, Тоффоли) 16:25, 2:3 Сильверберг 52:16

Вратари: Миллер – Куик.

«Калгари» – «Вегас» 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 Манджапане (Хэтэуэй, Хэмоник) 02:40, 2:0 Баклунд (Фролик, Ткачук) 07:37, 2:1 Пирри (Так, Икин) 14:40, 3:1 Ткачук (Фролик, Джордано) 18:58, 3:2 Смит (Карлссон, Теодор) 20:21, 3:3 Стоун (Штястны, Пасиоретти) 21:20, 4:3 Баклунд (Андерссон, Чарник) 39:38 ГБ, 5:3 Ткачук (Баклунд, Фролик) 55:43, 6:3 Ткачук (Фролик) 57:28 ПВ

Вратари: Риттич – Саббан.