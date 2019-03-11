Атланта украинца Леня одолела Нью-Орлеан, Хьюстон победил Даллас в НБА

"Голден Стэйт" уступил "Финиксу".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана". Украинец провел на паркете больше 28 минут. За это время он успел набрать 19 очков, сделать 9 подборов и 1 блок-шот. Лень стал третьим по результативности в своей команде, которая одержала убедительную победу над своим соперником — 128:116.

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк остался вне заявки "Детройта" в домашней игре против "Чикаго Буллз".

«Детройт» – «Чикаго» 131:108 (31-32, 30-23, 42-25, 28-28, )

«Детройт»: Гриффин (28), Джексон (21), Драммонд (16 + 15 подборов), Эллингтон (13), Робинсон-мл.(2) - старт; Мэйкер (3), Луэр (7), Смит (4), Кальдерон (0), Томас (7), Кеннард (9 + 9 подборов), Гэллоуэй (21)

«Чикаго»: Маркканен (17), Портер (17), Арчидьяконо (10), Лопес (9), Данн (7) - старт; Фелисио (8 + 7 подборов), Харрисон (11), Селден (18), Луваву-Кабарро (2), Блэйкени (9)

«Филадельфия» – «Индиана» 106:89 (26-25, 25-34, 21-11, 34-19, )

«Филадельфия»: Эмбиид (33 + 12 подборов), Харрис (16 + 8 подборов), Симмонс (15), Батлер (12), Редик (9) - старт; Болден (0), Скотт (8), Эннис (8), Симмонс (3), Пэттон (0), Джонсон (0 + 7 подборов), МакКоннелл (2)

«Индиана»: Богданович (18), Коллисон (14), Янг (9 + 9 подборов), Тернер (6), Мэттьюз (5) - старт;Сабонис (9 - 5 потерь), Лиф (2), МакДермотт (10), О'Куинн (6), Самнер (0), Холидэй (6), Джозеф(4), Рид (0)

«Майами» – «Торонто» 104:125 (27-32, 27-36, 25-23, 25-34, )

«Майами»: Адебайо (19), Уэйтерс (15), Уинслоу (10), Ричардсон (8), Олиник (1 + 4 перехватов) - старт; Андерсон (0), Макгрудер (13), Джонс мл. (4), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Драгич (11), Уэйд(15)

«Торонто»: Лоури (24 + 7 подборов + 10 передач - 6 потерь), Сиакам (20), Грин (15), Маккоу (10), Ибака (10 + 8 подборов) - старт; Буше (0), Ануноби (11), Миллер (3), Пауэлл (15), Газоль (6), Лин(11)

«Мемфис» – «Орландо» 105:97 (26-17, 23-31, 26-24, 30-25, )

«Мемфис»: Конли (26 + 8 передач), Брэдли (21), Валанчунас (12 + 8 подборов + 4 блокшотов), Холидэй (6 + 7 подборов), Кабокло (2) - старт; Рэбб (0), Майлз (13), Парсонс (5), Ноа (10 + 6 фолов), Райт (10), Дорси (0)

«Орландо»: Вучевич (26 + 10 подборов), Гордон (13 + 7 подборов), Айзек (10), Огастин (6), Фурнье (0)- старт; Мартин (3), Айвунду (7 + 7 подборов), Бирч (8), Грант (9), Росс (15)

«Атланта» – «Новый Орлеан» 128:116 (26-33, 39-33, 29-20, 34-30, )

«Атланта»: Хертер (27), Коллинс (23 + 10 подборов + 4 блокшотов), Лень (19 + 9 подборов), Принс(13), Янг (10 + 10 передач) - старт; Бембри (11), Картер (1), Дедмон (8), Адамс (3), Бэйзмор (13 + 7 подборов)

«Новый Орлеан»: Рэндл (23), Джексон (23), Пэйтон (15 + 10 подборов + 10 передач), Дэвис (15 + 8 подборов + 4 блокшотов), Уильямс (9) - старт; Диалло (4), Миллер (10 + 7 передач), Хилл (3), Окафор (4), Кларк (10), Бертанс (0)

«Даллас» – «Хьюстон» 93:94 (26-25, 28-33, 18-23, 21-13, )

«Даллас»: Дончич (19 + 15 подборов + 9 передач), Брансон (18 + 7 подборов - 5 потерь), Хардуэй-младший (9), Пауэлл (9), Финни-Смит (4) - старт; Клебер (10 + 11 подборов), Новицки (6), Джексон(7), Харрис (8), Ли (3)

«Хьюстон»: Гордон (26), Харден (20 - 5 потерь), Капела (17 + 12 подборов), Пол (9 + 9 передач), Такер (9 + 7 подборов) - старт; Нене (0), Риверс (2), Грин (11 + 7 подборов), Шамперт (0)

«Сан-Антонио» – «Милуоки» 121:114 (25-32, 29-28, 33-23, 34-31, )

«Сан Антонио»: Олдридж (29 + 15 подборов), ДеРозан (28), Форбс (12), Пелтль (8 + 8 подборов), Уайт (7) - старт; Каннингем (0), Бертанс (5), Миллс (16), Белинелли (16)

«Милуоки»: Адетокумбо (27 + 13 подборов), Бледсоу (21), Миддлтон (15 + 8 подборов), Лопес (11 + 10 подборов), Брогдон (5) - старт; Миротич (10), Газоль (3), ДиВинчензо (2), Коннотон (14), Снелл (6)

«Миннесота» – «Нью-Йорк» 103:92 (23-22, 32-23, 25-20, 23-27, )

«Миннесота»: Гибсон (25 + 8 подборов), Тиг (20 + 10 передач), Бэйтс-Диоп (18), Шарич (11), Окоги (2)- старт; Толливер (3 + 7 подборов), Дженг (4), Бэйлесс (0), Роуз (4), Джонс (13), Террел (0), Уильямс (0), Рейнолдс (3)

«Нью-Йорк»: Дотсон (26), Смит-мл. (13 - 5 потерь), Нокс (13), Вонле (8), Джордан (2) - старт; Томас(3), Робинсон (8 + 10 подборов + 5 блокшотов), Мудиай (4 - 5 потерь), Трир (15), Дженкинс (0)

«Голден Стэйт» – «Финикс» 111:115 (29-16, 28-40, 23-23, 31-36, )

«Голден Стэйт»: Томпсон (28 - 6 потерь), Дюрэнт (25), Карри (18 + 7 подборов + 8 передач), Казинс(13), Грин (6 + 11 подборов + 8 передач) - старт; МакКинни (8), Луни (5), Ливингстон (2), Кук (0), Игудала (6)

«Финникс»: Букер (37 + 8 подборов + 11 передач - 5 потерь), Убре (22 - 6 потерь), Эйтон (18 + 9 подборов), Джонсон (10), Бендер (2) - старт; Холмс (9), Джексон (7 + 8 подборов), Бриджес (10), Дэниелс (0)