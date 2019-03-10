Бостон победил Оттаву, Сан-Хосе в овертайме обыграл Сент-Луис в НХЛ

"Рейнджерс" одержали волевую победу над "Нью-Джерси".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" на последней минуте основного времени сломил сопротивление "Оттавы", а "Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Сент-Луис". Колорадо – Баффало – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 23 Маккиннон (), 2:0 – 50 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 3:0 – 58 Бурк (Маккиннон, Джонсон). Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 10 Марун (Данн, Парайко), 1:1 – 16 Майер (Хеед, Торнтон), 2:1 – 19 Майер (Гертл, Кутюр), 2:2 – 39 Шенн (), 3:2 – 63 Лабанк (Гертл, Кутюр). Эдмонтон – Торонто – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 19 Райлли (Кадри, Таварес), 0:2 – 32 Таварес (Зайцев, Хайман), 0:3 – 43 Маззин (Таварес, В. Нюландер), 1:3 – 58 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 2:3 – 59 Клефбом (Драйзайтль, Макдэвид). Бостон – Оттава – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 30 Маршанд (Бержерон, Крюг), 1:1 – 31 Пажо (Ткачак), 1:2 – 42 Ткачак (Тирни), 2:2 – 48 Вагнер (Макэвой, Крюг), 3:2 – 59 Крейчи (Гжельчик, Хейнен). Тампа-Бэй – Детройт – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 3 Макдона (Чирелли, Чернак), 2:0 – 11 Кучеров (Хедман, Пойнт), 2:1 – 39 Ванек (Задина, Крунвалль), 3:1 – 53 Кучеров (Джонсон, Сергачев), 3:2 – 59 Манта (Гронек, Крунвалль). Айлендерс – Филадельфия – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Шайбы: 1:0 – 6 Мэйфилд (Барзэл, Ледди), 1:1 – 15 Хартман (Гостисбеер, Проворов), 1:2 – 19 ван Римсдайк (Сэнхайм, Ворачек), 1:3 – 21 Кутюрье (Сэнхайм, Ворачек), 1:4 – 25 Патрик (Жиру, ван Римсдайк), 1:5 – 37 Конекны (Лоутон, Гостисбеер), 2:5 – 56 Ледди (Пулок, Барзэл). Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) Шайбы: 0:1 – 16 Сиверсон (Маклауд, Агостино), 0:2 – 19 Колман (Зэйджак, Бутчер), 1:2 – 38 Строум (Наместников, Шаттенкирк), 2:2 – 41 Гаек (Строум, Крайдер), 3:2 – 53 Наместников (Шей, Зибанежад), 4:2 – 59 Строум (Зибанежад, Наместников). Коламбус – Питтсбург – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 2 Дженнер (Фолиньо, Андерсон), 2:0 – 22 Эткинсон (), 2:1 – 26 Астон-Риз (Кессел, Малкин), 3:1 – 56 Бьоркстранн (Дюшен, Дзингел), 4:1 – 58 Эткинсон (Веренски). Нэшвилл – Каролина – 3:5 (0:2, 1:0, 2:3) Шайбы: 0:1 – 14 Нидеррайтер (), 0:2 – 19 Нидеррайтер (Ахо, Терявяйнен), 1:2 – 22 Смит (Эллис, Йоси), 1:3 – 40 Уильямс (Фолк, Терявяйнен), 2:3 – 42 Бойл (Террис), 2:4 – 46 Мартинук (Валльмарк, Песке), 3:4 – 57 Гранлунд (Арвидссон, Джохансен), 3:5 – 59 Ахо (Песке). Аризона – Лос-Анджелес – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 7 Дворак (Келлер, Чикран), 2:0 – 9 Грабнер (Экман-Ларссон), 2:1 – 14 Кемпе (Даути), 2:2 – 43 Грундстрем (Даути, Форборт), 3:2 – 50 Дворак (Келлер, Голигоски), 4:2 – 55 Грабнер (). Даллас – Чикаго – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 5 Кемпф (Куниц), 1:1 – 6 Радулов (Сегин), 1:2 – 19 Дебринкат (Мерфи, Кэйн). Ванкувер – Вегас – 2:6 (1:5, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Стоун (Пачиоретти, Штястны), 0:2 – 5 Так (Меррилл), 0:3 – 8 Икин (Так, Носек), 1:3 – 10 Босер (Петтерссон, Бьега), 1:4 – 11 Носек (Так, Миллер), 1:5 – 14 Штястны (Стоун, Миллер), 2:5 – 23 Хорват (Бьега, Руссель), 2:6 – 24 Шмидт (Смит, Маршессо).

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