Детройт без украинца Михайлюка в составе обыграл Чикаго в матче НБА

Игра завершилась со счетом 112:104.

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации команда Станислава Михайлюка Детройт Пистонз обыграла Чикаго Буллз.

Игра завершилась со счетом 112:104, сообщает официальный сайт соревнований.

Пистонз провалили начало встречи, позволив сопернику по итогам первой половины игры вести в счете с разницей в "+17" очков - 49:66. В третьей четверти команда слегка сократила отставания в счете от Буллз, выиграв ее со счетом 20:14, а в заключительной 12-минутке Детройт полностью доминировал на площадке, что отразилось и в счете на табло - 43:24.

Самым результативным игроком матча стал Блейк Гриффин, на счету которого 19 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

08 марта.

Орландо – Даллас 111:106 (29:19, 33:28, 30:26, 19:33)

Орландо: Вучевич (20 + 13 подборов), Гордон (18), Айзек (14 + 9 подборов), Огастин (12), Фурнье (10) - старт; Айвунду (4), Бирч (5 + 7 подборов), Грант (6), Росс (22)

Даллас: Дончич (24 + 8 подборов), Брансон (18 + 9 передач), Хардуэй-младший (15), Пауэлл (13), Финни-Смит (5) - старт; Новицки (15), Джексон (3), Межри (8), Берк (2), Ли (3)

Шарлотт – Вашингтон 112:111 (32:22, 19:30, 31:31, 30:28)

Шарлотт: Уильямс (30 + 7 подборов), Уокер (18), Батюм (10 + 8 подборов), Зеллер (8), Бриджес (3) - старт; Камински (4 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (2), Эрнангомес (6), Паркер (2), Бэйкон (10), Лэмб (19 + 10 подборов)

Вашингтон: Портис (23 + 9 подборов), Бил (15 + 7 передач + 5 перехватов), Саторански (11 + 9 подборов), Грин (11), Ариза (8) - старт; Паркер (15), Браун мл. (9), Деккер (7), Брайант (12)

Новый Орлеан – Торонто 104:127 (31:29, 30:35, 19:29, 24:34)

Новый Орлеан: Джексон (20), Рэндл (18 + 9 подборов + 7 передач), Пэйтон (13), Уильямс (9 + 5 перехватов), Окафор (2) - старт; Диалло (16 + 12 подборов), Джонсон (2), Миллер (10), Хилл (3), Кларк (11)

Торонто: Леонард (31), Сиакам (19), Лоури (13 + 11 подборов + 12 передач), Грин (13), Газоль (4 + 9 подборов) - старт; Буше (0), Ануноби (7), Миллер (6), Пауэлл (8), Ибака (12 + 11 подборов + 5 блокшотов), Лин (14), Маккоу (0)

Мемфис – Юта 114:104 (29:23, 31:30, 24:26, 30:25)

Мемфис: Конли (28 + 11 передач), Валанчунас (27 + 7 подборов), Холидэй (8), Брэдли (7), Ноа (7 + 8 подборов) - старт; Рэбб (15), Кабокло (3), Парсонс (3), Майлз (0), Райт (11), Дорси (5)

Юта: Митчелл (38), Инглс (14 + 7 передач), О'Нил (10), Гобер (9 + 7 подборов + 5 блокшотов), Фэйворс (3) - старт; Краудер (11 + 11 подборов), Ньянг (0), Сефолоша (3), Аллен (3), Корвер (13)

Хьюстон – Филадельфия 107:91 (37:21, 22:23, 28:21, 20:26)

Хьюстон: Харден (31 + 10 подборов + 7 передач - 5 потерь), Капела (18 + 9 подборов + 4 перехватов), Гордон (17), Пол (4 + 8 передач), Такер (3) - старт; Кларк (3), Джонс (2), Нене (4), Риверс (8), Грин (14), Шамперт (3)

Филадельфия: Харрис (22 + 9 подборов), Батлер (19 + 9 подборов), Симмонс (15 + 9 подборов + 10 передач - 7 потерь), Редик (3), Джонсон (2) - старт; Скотт (5), Болден (1 + 7 подборов), Эннис (6 + 7 подборов), Пэттон (4), МакКоннелл (13), Симмонс (1)

Чикаго – Детройт 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)

Чикаго: ЛаВин (24 - 5 потерь), Портер (23 + 8 передач), Маркканен (18), Лопес (13), Данн (7 + 7 подборов) - старт; Фелисио (0), Харрисон (4), Арчидьяконо (9), Луваву-Кабарро (1), Селден (5)

Детройт: Гриффин (27), Джексон (21), Драммонд (20 + 24 подборов), Браун (4), Эллингтон (2) - старт; Мэйкер (2), Смит (7 + 7 передач), Гэллоуэй (15), Робинсон-мл. (0), Кеннард (14)

Майами – Кливленд 126:110 (28:29, 29:28, 37:26, 32:27)

Майами: Ричардсон (20), Адебайо (17 + 7 подборов), Уинслоу (16 + 9 подборов + 9 передач), Олиник (15), Уэйтерс (3) - старт; Джонс мл. (8), Уайтсайд (11 + 11 подборов), Драгич (11), Уэйд (12), Макгрудер (13)

Кливленд: Секстон (27 - 7 потерь), Лав (19), Найт (15), Осман (5), Нэнс-младший (0) - старт; Крисс (8), Жижич (6), Кларксон (21), Нваба (1), Стаускас (8)

Клипперс – Оклахома 118:110 (36:32, 32:24, 20:28, 30:26)

Клипперс: Галлинари (34), Зубац (14 + 7 подборов), Шемет (11), Шай (9), Беверли (0 + 7 подборов) - старт; Грин (2 + 8 подборов), Харрелл (8), Уильямс (40 + 7 подборов + 4 перехватов), Темпл (0), Уоллес (0), Торнуэлл (0)

Оклахома: Уэстбрук (32 + 8 подборов + 7 передач + 6 фолов), Джордж (15 + 6 фолов - 5 потерь), Грант (12), Фергюсон (6), Адамс (6 + 10 подборов + 6 фолов) - старт; Ноэл (6), Моррис (12 + 7 подборов), Надер (6), Шредер (15)

Голден Стэйт – Денвер 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30)

Голден Стэйт: Томпсон (39), Дюрэнт (26), Карри (17 + 7 подборов - 7 потерь), Казинс (13 + 6 блокшотов), Грин (4 + 10 подборов) - старт; Жеребко (2), Белл (0), МакКинни (3), Луни (9 + 8 подборов), Ливингстон (2), Кук (0), Игудала (7), Ли (0)

Денвер: Йокич (16 + 4 перехватов), Мюррэй (11), Миллсэп (9), Харрис (6), Бартон (5 + 9 подборов) - старт; Эрнангомес (0), Вандербилт (0), Пламли (8 + 12 подборов), Крэйг (11 + 9 подборов), Моррис (17), Томас (1989) (5), Бизли (17)