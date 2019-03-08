"Питтсбург" обыграл "Коламбус" в главном матче дня Восточного дивизиона НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:0.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург Пингвинз" в сражении за место в плей-офф обыграли прямого конкурента "Коламбус Блю Джекетс" за счет 25 сэйвов Мэтта Мюррея и шайбы Фила Кессела, прервавшего голевую засуху из 16 игр.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

Кессел открыл счет в большинстве в первом периоде с передачи Евгения Малкина и забил первый гол с 30 января, а россиянин набрал 997-е очко в НХЛ. В концовке второго периода счет 2:0 сделал Ник Бьюгстад, а в конце третьего окончательный счет установил Сидни Кросби, поразивший пустые ворота и продливший голевую серию до шести игр. "Пингвинз" вышли на третье место Столичного дивизиона, на два очка опережая "Каролину" и на четыре "Коламбус".

В воротах "Блю Джекетс" неожиданно сыграл Юнас Корписало, а его запасным был Кит Кинкэйд. Тренер Джон Торторелла сказал, что Сергею Бобровскому предоставили отдых. Но "Коламбус" проиграл и потерял важные очки. В субботу "Пингвинз" и "Блю Джекетс" встретятся снова в Коламбусе.

"У нас получалось много хороших вещей, - сказал Торторелла, чья команда не может забить на протяжении 124 минут. - Хотя в атаке еще есть над чем работать. Они заблокировали 24 броска. У нас было много бросков и шансов, но гол забить не удалось".

Единственная хорошая новость для "Коламбуса" - поражение "Монреаля" в Сан-Хосе. "Блю Джекетс" отстают от "Канадиенс" на два балла, но провели на один матч меньше. И на данный момент в случае равенства очков будут выше канадского клуба.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

07 марта.

Бостон - Флорида 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 22:48 Барков - 29 (Яндл, Хьюбердо - больш) - 0:1, 26:27 Хьюбердо - 19 (Барков, Яндл - больш) - 0:2, 30:29 Крейчи - 17 (Хайнен, Бэкес) - 1:2, 48:50 Бержерон - 24 (Макэвой, Маршан - меньш) - 2:2, 50:55 Хьюбердо - 20 (Дадонов, Экблад) - 2:3, 59:23 Грзельчик - 2 (Маршан, Макэвой - больш) - 3:3, 59:53 Бержерон - 25 (Маршан) - 4:3

Вратари: Раск - Люонго

Броски: 28 (9+5+14) - 25 (10+7+8)

Питтсбург - Коламбус 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 02:22 Кессел - 22 (Малкин, Хорнквист - больш) - 1:0, 38:47 Бьегстад - 9 (Маккэнн, Шультц) - 2:0, 59:29 Кросби - 31 (Гентцель) - 3:0

Вратари: Мюррей - Корписало

Броски: 31 (4+18+9) - 25 (10+8+7)

Оттава - Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 05:44 Филппула - 14 (Комаров, Ледди) - 0:1, 07:00 Ткачак - 15 (Харпур, Дюклер) - 1:1, 15:24 Филппула - 15 (Кунакл) - 1:2, 29:13 Линдберг - 7 (Гиббонс, Райан) - 2:2, 52:29 Бувилье - 16 (Пелех, Барзал) - 2:3, 59:13 Сизикас - 19 - 2:4

Вратари: Нилссон - Грайсс

Броски: 37 (12+17+8) - 31 (13+10+8)

Детройт - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (по буллитам) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 08:43 Бучневич - 14 (Хоуден, Лемье) - 0:1, 25:46 Бертуцци - 16 (Боуи, Атанасиу) - 1:1, 46:15 Атанасиу - 23 (Декайзер) - 1:2, 54:29 Бучневич - 15 (Лемье, Деанджело) - 2:2

Решающий буллит: Атанасиу (второй раунд)

Вратари: Ховард - Лундквист

Броски: 45 (14+13+15+3) - 34 (12+10+9+3)

Тампа-Бэй - Миннесота 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 10:50 Зукер - 18 (Донато, Сутер) - 0:1, 46:04 Зукер - 19 (Донато) - 0:2, 58:14 Зукер - 20 (Стаал, Фер) - 0:3

Вратари: Василевский - Дубник

Броски: 25 (11+9+5) - 30 (10+6+14)

Чикаго - Баффало 5:4 (по буллитам) (2:0, 0:3, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:01 Кит - 4 (Тэйвз, Кэйн) - 1:0, 19:26 Анисимов - 12 (Кахун, Кэйн) - 2:0, 23:16 Соботка - 5 (Гиргенсонс, Томпсон) - 2:1, 24:39 Монтур - 7 (Уилсон, Богосян) - 2:2, 26:45 Богосян - 3 (Родригес - меньш) - 2:3, 44:48 Анисимов - 13 - 3:3, 47:20 Окпосо - 11 (Родригес, Шири) - 3:4, 47:57 Перлини - 8 (Тэйвз, Куккук) - 4:4

Решающий буллит: Дебринкат (третий раунд)

Вратари: Кроуфорд - Хаттон

Броски: 45 (16+12+10+7) - 39 (14+12+8+5)

Даллас - Колорадо 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 16:14 Радулов - 18 (Бенн, Спецца) - 1:0, 28:55 Радулов - 19 (Сегин) - 2:0, 45:19 Бенн - 25 (Дикинсон) - 3:0, 57:02 Радулов - 20 - 4:0

Вратари: Бишоп - Варламов (Грубауэр)

Броски: 33 (11+10+12) - 31 (13+10+8)

Эдмонтон - Ванкувер 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 05:21 Чиассон - 19 (Ганье) - 1:0, 14:07 Кассьян - 12 (Макдэвид, Драйзайтль) - 2:0, 21:02 Ньюджент-Хопкинс - 21 (Макдэвид) - 3:0, 38:30 Бигл - 3 (Бозер, Сатер) - 3:1, 47:03 Эдлер - 7 (Бозер, Петтерссон) - 3:2

Вратари: Коскинен - Демко

Броски: 34 (17+14+3) - 37 (18+10+9)

Аризона - Калгари 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 10:16 Келлер - 13 (Дворак, Чикрин) - 1:0, 42:49 Чикрин - 5 - 2:0

Вратари: Кэмпер - Смит

Броски: 25 (15+5+5) - 30 (10+8+12)

Лос-Анджелес - Сент-Луис 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 20:25 Тарасенко - 28 (Шенн) - 0:1, 38:42 Бозак - 11 (Эдмундсон, Томас) - 0:2, 39:58 О'Райлли - 26 (Шенн, Тарасенко) - 0:3, 48:13 Барбашев - 9 (Блэйс, Макикрен) - 0:4

Вратари: Квик - Аллен

Броски: 28 (9+7+12) - 32 (12+13+7

Сан-Хосе - Монреаль 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 06:55 Хертл - 30 - 1:0, 10:00 Соренсен - 15 (Лабанк, Бернс) - 2:0, 17:56 Лехконен - 8 (Томпсон, Кулак) - 2:1, 47:46 Торнтон - 14 (Лабанк, Соренсен) - 3:1, 35:18 Шоу - 17 (Байрон, Доми) - 3:2, 46:08 Майер - 24 (Донской) - 4:2, 59:54 Нюквист - 17 (Власич) - 5:2

Вратари: Джонс - Ниеми

Броски: 25 (5+10+10) - 39 (16+14+9)