Атланта с украинцем Лэнем проиграла Сан-Антонио в матче НБА

Игра завершилась со счетом 104:111.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс с украинским легионером Алексеем Лэнем в составе проиграла Сан-Антонио Сперс.

Матч завершился со счетом 104:111, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец вышел на игру в стартовой пятерке своей команды и провел на площадке в общей сложности 28 минут и 35 секунд.

Ему удалось набрать 11 очков за игру, при этом совершив 2 передачи и 7 подборов. Лэнь попал 4 из 8 бросков с игры, два из которых состоялись из-за дуги. Также украинец реализовал один из двух штрафных бросков.

Также Лэнь совершил 2 фола, один перехват и одну потерю. Рейтинг эффективности игрока составил + 12.

Атланта проиграла Сан-Антонио с отрывом в 7 очков, сумев выиграть лишь одну четверть в матче.

НБА. Регулярный чемпионат.

06 марта.

Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

Детройт – Миннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Шарлотт – Майами 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Атланта – Сан-Антонио 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

Бруклин – Кливленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Чикаго – Филадельфия 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Новый Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Финикс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)

Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)

Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)