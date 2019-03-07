Атланта с украинцем Лэнем проиграла Сан-Антонио в матче НБА
В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс с украинским легионером Алексеем Лэнем в составе проиграла Сан-Антонио Сперс.
Матч завершился со счетом 104:111, сообщает официальный сайт лиги.
Украинец вышел на игру в стартовой пятерке своей команды и провел на площадке в общей сложности 28 минут и 35 секунд.
Ему удалось набрать 11 очков за игру, при этом совершив 2 передачи и 7 подборов. Лэнь попал 4 из 8 бросков с игры, два из которых состоялись из-за дуги. Также украинец реализовал один из двух штрафных бросков.
Также Лэнь совершил 2 фола, один перехват и одну потерю. Рейтинг эффективности игрока составил + 12.
Атланта проиграла Сан-Антонио с отрывом в 7 очков, сумев выиграть лишь одну четверть в матче.
НБА. Регулярный чемпионат.
06 марта.
Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)
Детройт – Миннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)
Шарлотт – Майами 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)
Атланта – Сан-Антонио 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)
Бруклин – Кливленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)
Чикаго – Филадельфия 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)
Новый Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)
Финикс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)
Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)
Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)