Эдмонтон одержал волевую победу над Баффало, Торонто разгромил Калгари в НХЛ

Состоялись две игры регулярного турнира.

Накануне состоялись два матча в рамках Национальной хоккейной лиги. «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» - 6:2. Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший хет-трик. «Торонто» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» одержал третью победу подряд, обыграв «Баффало», сообщает официальный сайт турнира. Баффало – Эдмонтон – 3:4 (3:1, 0:3, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид), 1:1 – 2 Айкел (Скиннер, Ристолайнен), 2:1 – 13 Миттлстадт (Поминвилл, Уилсон), 3:1 – 17 Айкел (), 3:2 – 36 Кэссиан (Рассел, Макдэвид), 3:3 – 38 Нерс (Ганье, Драйзайтль), 3:4 – 39 Бродзяк (Лучич, Ларссон). Калгари – Торонто – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 9 Эннис (Капанен, Маззин), 0:2 – 17 Эннис (Мур, Маринчин), 0:3 – 18 Хайман (Марнер), 0:4 – 24 Хайман (Райлли, Марнер), 1:4 – 35 Ткачак (Монахан, Годро), 1:5 – 43 Эннис (Маззин, Мур), 2:5 – 52 Райан (Манжипан, Джиордано), 2:6 – 52 Марнер (Таварес).

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