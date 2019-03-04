Украинец Лень набрал 28 очков за Атланту в матче с Чикаго в НБА

Святослав Михайлюк не принял участия в игре "Детройта" против "Торонто".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский центровой «Атланты» Алексей Лень принял участие в матче с «Чикаго» (123:118). Лень провел на паркете 26 с половиной минут. Он вышел в старте впервые с 31 декабря прошлого года. В матче ему удалось набрать 28 очков - это первый показатель в команде. Также Лень выполнил 8 подборов, отличился двумя ассистами и двумя блок-шотами. Это его лучший показатель в карьере в «Атланте».

«Детройт» Станислава Михайлюка оказался сильнее «Торонто». Украинец в матче участие не принимал.

«Шарлотт» – «Портленд» 108:118 (25-32, 25-24, 30-25, 28-37)

«Шарлотт»: Уокер (18 + 12 передач), Бриджес (10), Зеллер (9), Батюм (8), Уильямс (6) - старт;Камински (18 + 7 подборов), Бийомбо (2 + 9 подборов), Паркер (14), Лэмб (23)

«Портленд»: Нуркич (26 + 15 подборов), Лиллард (23), Амину (14), МакКоллум (6), Харклесс (6 + 8 подборов) - старт; Коллинс (0), Лэйман (2), Кантер (6 + 8 подборов), Худ (27), Карри (8)

«Клипперс» – «Нью-Йорк» 128:107 (38-20, 44-26, 19-32, 27-29, )

«Клипперс» : Шемет (21), Галлинари (20 + 7 подборов), Шай (15), Зубац (7 + 11 подборов), Беверли (3 + 10 подборов) - старт; Грин (16), Харрелл (18), Мотли (3), Робинсон (0), Уильямс (18), Темпл (2), Уоллес (5), Торнуэлл (0)

«Нью-Йорк»: Вонле (17 + 12 подборов), Дотсон (17), Смит-мл. (8), Нокс (6), Томас (0) - старт; Корнет(6), Элленсон (5), Робинсон (16 + 13 подборов + 4 блокшотов), Мудиай (16), Трир (16), Дженкинс(0)

«Чикаго» – «Атланта» 118:123 (32-35, 28-32, 31-29, 27-27)

«Чикаго»: Маркканен (19 + 9 подборов), Лопес (16), Данн (14), ЛаВин (12), Луваву-Кабарро (6) - старт; Фелисио (10), Харрисон (2), Арчидьяконо (13), Блэйкени (17), Селден (9)

«Атланта»: Лень (28 + 9 подборов), Янг (18), Дедмон (13 + 12 подборов), Хуэртер (12), Бэйзмор (10 + 7 подборов) - старт; Картер (3), Пойтресс (9), (11), Бембри (3 + 7 передач), Адамс (14), Андерсон(2)

«Бостон» – «Хьюстон» 104:115 (23-33, 20-32, 35-35, 26-15)

«Бостон»: Ирвинг (24 + 9 подборов), Хорфорд (19), Смарт (18), Тейтум (12), Моррис (0) - старт; Тайс(2), Хэйворд (6), Бэйнс (4), Розир (4), Браун (15)

«Хьюстон»: Харден (42 + 7 подборов + 6 фолов), Гордон (32), Пол (15 + 12 передач - 5 потерь), Такер(9 + 8 подборов), Капела (8 + 9 подборов) - старт; Кларк (0), Нене (3), Риверс (6), Грин (0)

«Вашингтон» – «Миннесота» 135:121 (40-36, 22-28, 35-23, 38-34, )

«Вашингтон»: Портис (26 + 12 подборов), Бил (22 + 7 подборов + 8 передач), Ариза (16), Саторански(14), Грин (13) - старт; Паркер (22), Браун мл. (2), Деккер (11), Джонсон (0), Брайант (9), Рэндл (0)

«Миннесота»: Таунс (28 + 10 подборов + 7 передач), Уиггинс (14), Шарич (13), Тиг (10 + 8 передач), Окоги (2) - старт; Толливер (6), Гибсон (14 + 10 подборов), Бэйтс-Диоп (8), Дженг (2), Джонс (4), Роуз (18), (2)

«Детройт» – «Торонто» 112:107 (24-19, 24-26, 25-33, 27-22, 12-7, )

«Детройт»: Гриффин (27 + 7 подборов - 5 потерь), Джексон (19), Драммонд (15 + 17 подборов), Эллингтон (11), Браун (2) - старт; Мэйкер (6), Пачулия (0), Смит (9 + 8 передач), Гэллоуэй (0), Робинсон-мл. (4), Кеннард (19)

«Торонто»: Лоури (35 + 7 подборов), Сиакам (21 + 9 подборов), Газоль (13 + 8 подборов + 6 фолов), Грин (6), Лин (1) - старт; Ануноби (13), Пауэлл (11 - 5 потерь), Ибака (5 + 11 подборов), Маккоу (2)

«Кливленд» – «Орландо» 107:93 (29-24, 23-24, 15-24, 40-21, )

«Кливленд»: Секстон (17 - 5 потерь), Лав (16 + 14 подборов), Осман (14), Нэнс-младший (11 + 7 подборов), Найт (2) - старт; Крисс (3), Деллаведова (11), Кларксон (18), Стаускас (7), Нваба (8)

«Орландо»: Вучевич (28 + 13 подборов), Огастин (19), Гордон (15 + 8 подборов), Фурнье (11), Айзек(7) - старт; Айвунду (4), Бирч (3), Бриско (4), Росс (2)

«Оклахома» – «Мемфис» 99:95 (25-28, 21-24, 21-23, 32-20, )

«Оклахома»: Уэстбрук (22), Шредер (17 + 12 подборов), Грант (13 + 7 подборов), Адамс (13 + 22 подборов), Фергюсон (4) - старт; Ноэл (4), Моррис (7), Надер (15), Фелтон (4)

«Мемфис»: Брэдли (27 + 7 передач), Райт (17 + 8 подборов), Валанчунас (16 + 13 подборов), Кабокло (11), Холидэй (7) - старт; Парсонс (1), Майлз (7), Ноа (2), Картер (4), Дорси (3)