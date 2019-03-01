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Определен окончательный состав сборной Украины на ЧМ по биатлону

10:44, 01 марта 2019
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Чемпионат мира начнется уже в следующий четверг, 7 марта / biathlonworld.com

Тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата и в мужской, и в женской сборной будут из пяти претендентов, сообщает специализированный портал Биатлон Украины.

Полный список биатлонистов, которые отправятся в Остерсунд, выглядит так:

Мужчины

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко

Женщины Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта в Остерсунде (Швеция).

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Теги: #сборная Украины#биатлон#чемпионат мира