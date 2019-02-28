Лэнь набрал 1 очко в победном матче Детройта против Миннесоты в НБА

Матч завершился со счетом 131:123.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс с Алексеем Лэнем в составе обыграла Миннесоту Тимбервулз.

Матч завершился со счетом 131:123, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец провел на паркете 9 минут 10 секунд и за это время успел набрать всего 1 очко, реализовав бросок с линии штрафных. Также на его счету 1 подбор. Рейтинг эффективности Лэня составил красноречивые -7.

В свою очередь, Станислав Михайлюк пропустил шестую игру подряд Детройт Пистонз, вновь оставшись вне заявки команды по решению тренерского штаба.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 февраля.

Атланта – Миннесота 131:123 OT (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)

А: Янг (36 + 10 передач), Коллинз (34), Картер (17), Бембри (16 + 14 подборов), Лэнь (1 + 1 подбор)

М: Таунс (37 + 18 подборов), Уиггинс (21), Роуз (18), Окоги (15), Гибсон (9)

Сан-Антонио – Детройт 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)

С: Олдридж (24), Белинелли (17), Дерозан (17), Уайт (15), Миллс (11)

Д: Джексон (22), Гриффин (17), Эллингтон (11), Гэллоуэй (11), Драммонд (10)

Шарлотт – Хьюстон 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)

Майами – Голден Стэйт 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)

Бруклин – Вашингтон 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)

Мемфис – Чикаго 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)

Бостон – Портленд 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)

Даллас – Индиана 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)

Юта – Клипперс 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)

Сакраменто – Милуоки 140:141 OT (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)

Лейкерс – Новый Орлеан 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27)