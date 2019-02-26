Атланта с украинцем Лэнем в составе проиграла Хьюстону в матче НБА

Игра завершилась со счетом 111:119.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации команда Алексея Лэня Атланта Хоукс противостояла Хьюстон Рокетс в очередной игре регулярного чемпионата и уступила сопернику.

Игра завершилась со счетом 111:119, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь провел на площадке 9 минут и 16 секунд и за это время набрал лишь 3 очка при общем показателе рейтинга эффективности -13.

В другом матче с участием команды украинского легионера Детройт Пистонз обыграли Индиану Пейсерз со счетом 113:109. Святослав Михайлюк не выходил на площадку в этой игре по решению тренерского штаба Пистонз.

НБА. Регулярный чемпионат.

25 февраля.

Шарлотт – Голден Стэйт 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23)

Кливленд – Портленд 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)

Детройт – Индиана 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)

Бруклин – Сан-Антонио 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)

Майами – Финикс 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)

Чикаго – Милуоки 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27)

Хьюстон – Атланта 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26)

Мемфис – Лейкерс 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24)

Миннесота – Сакраменто 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)

Новый Орлеан – Филадельфия 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)

Клипперс – Даллас 121:112 (29:22, 34:35, 28:31, 30:24)