Вратарь "Флориды" Луонго вышел на третье место в истории НХЛ по числу побед

Голкипер превзошел достижение знаменитого коллеги Эда Белфура.

В ночь на вторник в матче Национальной хоккейной лиги Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерз 39-летний Роберто Луонго сделал 36 сэйвов, одержал 485-ю победу в карьере и поднялся на третье место в истории НХЛ, обойдя Эда Белфура.

Это стало возможным после гола Аарона Экблада через 26 секунд после начала овертайма, сообщает офиициальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:4.

Впереди Луонго теперь только легендарные голкиперы Мартен Бродер (691) и Патрик Руа (551).

"Флорида" (28-25-8) одержала пятую победу в последних шести встречах и на расстояние восьми очков отстает от зоны плей-офф. "Колорадо" (27-24-12) набрал одно очко и имеет равенство очков с занимающей место второй "уайлд-кард" в плей-офф "Миннесотой", но находится ниже из-за меньшего числа побед в основное время и овертаймах. "Эвеланш" провели 12-й овертайм в сезоне и проиграли в нем в 11-й раз. Семен Варламов сделал 34 сэйва, а одну из шайб "Эвеланш" забросил Дерик Брассар, в понедельник обменянный как раз из "Флориды". В составе "Пэнтерз" один из голов забил Евгений Дадонов, продливший результативную серию до шести игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

25 февраля.

Торонто – Баффало – 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Айкел (Далин, Райнхарт), 1:1 – 23 Таварес (Дермотт, Маззин), 2:1 – 25 Готье (Мур, Гардинер), 3:1 – 25 Мэттьюс (Юнссон, Капанен), 4:1 – 33 Эннис (Райлли, Готье), 4:2 – 37 Райнхарт (Далин, Скиннер), 4:3 – 40 Айкел (Ристолайнен, Поминвилл), 5:3 – 57 Капанен (Браун).

Нью-Джерси – Монреаль – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Бастиан (Кэррик, Яковлев), 2:0 – 23 Габриэль (Руни, Кэррик), 2:1 – 46 Байрон (Дано).

Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 4:3 (2:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 2:0 – 8 Чирелли (Гурде, Коберн), 2:1 – 45 Иафалло (Вагнер), 2:2 – 50 Бродзински (Лайпсик), 2:3 – 51 Вагнер (Уолкер, Льюис), 3:3 – 52 Миллер (Стэмкос).

Нэшвилл – Эдмонтон – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Драйзайтль (), 1:1 – 31 Сиссонс (Суббан, Грималди), 2:1 – 33 Суббан (Йернкрук, Бонино), 2:2 – 49 Драйзайтль (Чейссон).

Колорадо – Флорида – 3:4 (0:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Джост (Комфер, Немет), 2:0 – 34 Рантанен (Бэрри), 2:1 – 38 Брауэр (Уигар, Йэндл), 2:2 – 39 Дадонов (Хоффман, Барков), 3:2 – 47 Брассар (Бэрри, Грейвс), 3:3 – 51 Хоффман (Уигар, Йэндл), 3:4 – 60 Экблад (Хоффман).

Ванкувер – Анахайм – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Голдобин (Петтерссон), 2:0 – 16 Бьега (Спунер, Пулио), 3:0 – 22 Хорват (Петтерссон, Босер), 4:0 – 47 Хорват (Ливо).