Украинец Бондарь выиграл этап Кубка мира по тхэквондо в Египте

Еще один украинский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

24 февраля в египетской Хургаде завершился этап Кубка мира по тхэквондо (WTF) Egypt Open G2, из которого украинские спортсмены везут две медали.

Украинец Владислав Бондарь выиграл золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм. В финале боец, представляющий нашу национальную команду, победил тунисца Ясини Трабелси.

Также бронзу в весовой категории до 54 кг завоевал украинец Тарас Мальченко, представляющий на кубке мира клуб «Мотор-Сич».

Как сообщал УНИАН, украинцы завоевали 19 медалей на международном турнире по самбо на призы президента Беларуси в Минске.