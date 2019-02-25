цей матеріал доступний українською

Украинец Бондарь выиграл этап Кубка мира по тхэквондо в Египте

16:35, 25 февраля 2019
Другое
44 0
Владислав Бондарь / ВТФ

Украинец Владислав Бондарь выиграл золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм. В финале боец, представляющий нашу национальную команду, победил тунисца Ясини Трабелси.

Также бронзу в весовой категории до 54 кг завоевал украинец Тарас Мальченко, представляющий на кубке мира клуб «Мотор-Сич».

Как сообщал УНИАН, украинцы завоевали 19 медалей на международном турнире по самбо на призы президента Беларуси в Минске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #тхэквондо