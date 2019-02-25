Вашингтон в драматичном поединке победил Рейнджерс в чемпионате НХЛ

"Сент-Луис" уступил "Миннесоте".

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. 11 шайб было заброшено в поединке "Вашингтон" - Рейнджерс". Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" победил со счетом 6:5 в овертайме. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Гости открыли счёт на 21-й секунде стараниями Криса Крайдера, но хозяева сумели не только отыграться в ходе первого периода, но и вышли вперёд. Сначала точным броском отметился Никлас Бекстрём, а затем ворота Хенрика Лундквиста поразил Михал Кемпны.

Во втором игровом отрезке Том Уилсон реализовал большинство, на что «Рейнджерс» ответили голом Брэди Шея. Джимми Весси восстановил паритет, но «Кэпиталз» ответили точными бросками Ника Дауда и Бекстрёма. Владислав Наместников реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а на последней минуте основного времени Шей сравнял счёт. В овертайме победу столичной команде принёс Евгений Кузнецов.

Вашингтон – Рейнджерс – 6:5 ОТ (2:1, 1:1, 2:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Крайдер (Зибанежад, Веси), 1:1 – 18 Бэкстрем (Оши, Карлсон), 2:1 – 19 Кемпни (Бураковски, Коннолли), 3:1 – 25 Уилсон (Эллер, Врана), 3:2 – 38 Шей (Андерссон, Брикли), 3:3 – 40 Веси, 4:3 – 42 Дауд (Орпик, Бойд), 5:3 – 43 Бэкстрем, 5:4 – 46 Наместников (Деанджело, Пионк), 5:5 – 59 Шей (Зибанежад, Шаттенкирк), 6:5 – 64 Кузнецов (Орлов, Овечкин)

Чикаго – Даллас – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Факса (Дикинсон, Зукарелло-Асен), 0:2 – 17 Радулов (Хейсканен), 0:3 – 21 Зукарелло-Асен (Линделль, Сегин), 1:3 – 22 Куниц (Кит, Крюгер), 2:3 – 35 Каджула (Густафссон, Кит), 3:3 – 44 Тэйвс (Густафссон), 3:4 – 48 Спецца (Клингберг, Радулов)

Детройт – Сан-Хосе – 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Хеед (Лабанк, Влэшик), 1:1 – 14 Хелм (Грин, Абделькадер), 2:1 – 19 Нюквист (Бертуцци, Ларкин), 3:1 – 28 Грин (Манта, Абделькадер), 3:2 – 33 Бернс (Кутюр, Майер), 3:3 – 35 Павелски (Торнтон, Бернс), 3:4 – 36 Павелски (Гертл, Влэшик), 3:5 – 59 Павелски (Кутюр)

Миннесота – Сент-Луис – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 31 Цукер (Брудин, Э.Стаал), 1:1 – 47 Пьетранжело (Тарасенко, Бозак), 2:1 – 62 Донато (Брудин, Паризе)

Оттава – Калгари – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Баклунд (Беннетт), 1:1 – 35 Ткачак (Шабо), 1:2 – 59 Царник (Янковски, Фролик)

Аризона – Виннипег – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Лайне (Коннор, Уилер), 1:1 – 5 Ричардсон (Голигоски, Хиностроза), 2:1 – 27 Крауз (Экман-Ларссон, Ялмарссон), 3:1 – 33 Келлер (Голигоски, Гальченюк), 4:1 – 59 Арчибальд (Степан)