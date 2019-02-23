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«Динамо» добилось реванша в матче УХЛ с «Ледяными Волками»

17:56, 23 февраля 2019
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Хоккеисты Динамо выиграли очередной матч регулярного чемпионата УХЛ / uhl.ua

Игра завершилась со счетом 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Харьковчане сумели взять реванш у соперника за прошлый неудачи, выиграв матч со счетом 6:3.

УХЛ, 39-й тур:

«Динамо» - «Ледяные Волки» 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Шабанов (Овчинников) - 11:39, 1:1 – Пойманов (Сиротенко, Халин – бол.) - 16:52, 2:1 – Сиротенко (Пойманов, Бабчук) - 21:51, 3:1 – Олейник (Скрипец, Фирсов – бол.) - 23:21, 4:1 – Фирсов (Скрипец, Максименко – бол.) - 35:47, 5:1 – Бабчук (Халин, Пойманов) - 37:05, 5:2 – Федосов (Шабанов, Микульчик – бол.) - 43:35, 6:2 – Чердак (Халин, Сиротенко – бол.) - 56:20, 6:3 – Давыденко (Шабанов, Овчинников – бол.) - 56:52,

Вратари: Мамедов – Власенко.

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Теги: #хоккей#УХЛ#Динамо Харьков УХЛ#регулярный чемпионат