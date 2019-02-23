«Динамо» добилось реванша в матче УХЛ с «Ледяными Волками»

Харьковчане трижды реализовали большинство.

В Харькове состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором "Динамо" принимало "Ледяных Волков" из Киева. Игра завершилась со счетом 6:3, сообщает официальный сайт соревнований. Харьковчане сумели взять реванш у соперника за прошлый неудачи, выиграв матч со счетом 6:3. УХЛ, 39-й тур: «Динамо» - «Ледяные Волки» 6:3 (1:1, 4:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – Шабанов (Овчинников) - 11:39, 1:1 – Пойманов (Сиротенко, Халин – бол.) - 16:52, 2:1 – Сиротенко (Пойманов, Бабчук) - 21:51, 3:1 – Олейник (Скрипец, Фирсов – бол.) - 23:21, 4:1 – Фирсов (Скрипец, Максименко – бол.) - 35:47, 5:1 – Бабчук (Халин, Пойманов) - 37:05, 5:2 – Федосов (Шабанов, Микульчик – бол.) - 43:35, 6:2 – Чердак (Халин, Сиротенко – бол.) - 56:20, 6:3 – Давыденко (Шабанов, Овчинников – бол.) - 56:52, Вратари: Мамедов – Власенко.

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