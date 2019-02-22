Лидер НБА Милуоки одолел Бостон и одержал 44 победу в регулярном сезоне

Матч завершился минимальной победой "Бакс" на своей площадке со счетом 98:97.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидер общей турнирной таблиці Милуоки Бакс принимал Детройт Пистонз и обыграл соперника, одержав 44-ю победу в текущем регулярном сезоне.

Матч завершился с минимальным счетом 98:97 в пользу Бакс, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей с 30 набранными очками стал Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

22 февраля.

Кливленд – Финикс 111:98 (23:28, 32:23, 22:21, 34:26)

Кливленд: Осман - 19, Лав - 16, Кларксон - 15, Жижич - 15, Нэнс - 14, Престон - 9, Секстон - 8, Нваба - 7, Крисс - 6, Деллаведова - 2.

Финикс: Букер - 30, Убре - 23, Эйтон - 13, Джексон - 12, Кроуфорд - 6, Холмс - 6, Джонсон - 5, Бриджес - 3.

Филадельфия – Майами 106:102 (29:21, 28:29, 16:25, 33:27)

Филадельфия: Харрис - 23, Симмонс - 21, Марьянович - 19, Батлер - 18, Редик - 13, Макконнел - 6, Скотт - 3.

Майами: Уэйд - 19, Уэйтерс - 18, Олиник - 15, Ричардсон - 13, Уинслоу - 11, Джонс - 9, Адебайо - 6, Макгрудер - 4, Уайтсайд - 4, Джонсон - 3.

Бруклин – Портленд 99:113 (21:23, 29:27, 22:34, 27:29)

Бруклин: Краббе - 17, Дэвис - 15, Расселл - 14, Харрис - 13, ЛеВерт - 12, Аллен - 12, Кэрролл - 7, Напьер - 7, Холлис-Джефферсон - 2.

Портленд: Нуркич - 27, Макколлум - 21, Кантер - 18, Лиллард - 13, Харклесс - 13, Амину - 11, Лейман - 6, Худ - 4.

Милуоки – Бостон 98:97 (20:22, 33:25, 19:21, 26:29)

Милуоки: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 15, Брогдон - 15, Лопес - 10, Ильясова - 9, Миротич - 8, Снелл - 6, Бледсо - 5.

Бостон: Ирвинг - 22, Хорфорд - 21, Тейтум - 17, Браун - 15, Моррис - 11, Смарт - 5, Розир - 4, Оджелей - 2.

Голден Стэйт – Сакраменто 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32)

Голден Стэйт: Карри - 36, Дюрант - 28, Томпсон - 18, Казинс - 17, Грин - 12, Игуодала - 9, Кук - 3, Луни - 2.

Сакраменто: Багли III - 28, Хилд - 19, Фокс - 18, Богданович - 14, Барнс - 13, Брюэр - 11, Коли-Стайн - 10, Феррелл - 6, Джайлс - 4.

Лейкерс – Хьюстон 111:106 (22:32, 30:26, 31:32, 28:16)

Лейкерс: Джеймс - 29, Ингрэм - 27, Кузма - 18, Баллок - 14, Макги - 11, Колдуэлл-Поуп - 6, Харт - 4, Рондо - 2.

Хьюстон: Харден - 30, Пол - 23, Гордон - 14, Фарид - 13, Капела - 12, Риверс - 5, Грин - 4, Такер - 3, Нене - 2.